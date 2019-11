“Io e Fiorello?” Vieni da me | Anna Falchi svela in che rapporti è con il suo più celebre

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 22 novembre 2019) Il ritorno di. La bella modella italo-finlandese è stata ospite dida me nella puntata andata in onda venerdì 22 novembre 2019. Durante l’intervista con Caterina Balivo,ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e ha parlato, ovviamente, anche della sua vita privata. Parlando di vita privata, non poteva non fare riferimenti ai suoi ex. Specie quelli più famosi. Per esempio Fiorello e il pilota Max Biaggi. Dite la verità, anche voi avevate dimenticato cheaveva avuto questi due fidanzati famosi… Ne è passato di tempo da allora, ma certe cose,non può dimenticarle. “Fiorello? Non ho il suo numero, non ci sentiamo più. È una storia prescrittissima. Eravamo i Ferragnez”, ha dettoa Caterina Balivo. Dopo la fine della relazione con Fiorello,ha sofferto molto: era pazza di lui e non era pronta a dirgli addio. “ ...

pinkwoodmac : Io: che schifo la gente che tocca le canzoni di Battisti Fiorello: TRAPPA su I giardini di marzo Io: Fiorello: Io:… - lonelyonlyheart : Io Fiorello lo amo #VivaRaiPlay - italo_calabrese : Io #Fiorello non lo sopporto. -