Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà | Cinque stelle sempre più giù | Lega primo partito

Sondaggio Fabrizio Masia : per il 54 per cento l'alleanza Pd-M5s non è un bene : Non solo l'ex Ilva, ma anche il caos e le polemiche sullo stato d'emergenza a Venezia. Il Conte bis è a rischio tenuta, lo ha detto anche Luigi Di Maio e lo ribadiscono gli italiani. Nel Sondaggio di Fabrizio Masia per la trasmissione Agorà la maggior parte dei cittadini, esattamente il 54 per cento