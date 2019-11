Più facile per i Comuni pignorare i conti correnti per recuperare le tasse

Tasse non pagate - per i Comuni Più facile pignorare i conti. Multe escluse. Salvini : cose da Urss : Il Comune si può camuffare da Agenzia delle Entrate per arrivare con più velocità a pignorare una parte del conto corrente o dello stipendio a chi non paghi le Tasse locali, come...

Manovra - per Comuni sarà Più facile pignorare i conti per tasse non pagate : Per Comuni e Province sarà più facile procedere ad azioni esecutive per riscuotere le imposte locali e le entrate patrimoniali non pagate, con le stesse regole dell'Agenzia per la...

Sarà Più facile bloccare e sbloccare contatti in WhatsApp - pagamenti in arrivo : Come è possibile bloccare e sbloccare contatti in WhatsApp. Esiste una maniera intuitiva e veloce per effettuare entrambe le operazioni? Gli sviluppatori stanno lavorando ad una nuova funzione che semplificherà la vita di molti utenti, soprattutto in caso di interlocutori molesti. Allo stesso tempo, procedono i lavori per far partire i pagamenti via app attraverso il metodo Facebook Pay. Come al solito, tutte le anticipazioni sulle nuove ...

Con PEGI Ratings è facile trovare i giochi Più adatti agli utenti in base alla classificazione dei contenuti : PEGI Ratings è un'applicazione che permette di trovare le app e i giochi più adatti agli utenti in base alla classificazione PEGI dei contenuti e consente di cercare nel database PEGI le classificazioni aggiornate dei giochi e le valutazioni delle app, con la possibilità di filtrare i risultati in base alla classificazione per età, genere e piattaforma. L'articolo Con PEGI Ratings è facile trovare i giochi più adatti agli utenti in base alla ...

Milano città sanguisuga : «Noi - napoletani emigrati perché è Più facile fare impresa» : L'antico «ghe pensi mi» si è rovesciato nel suo contrario. «A Milano si dialoga sempre. C'è una visione di lungo periodo ed una capacità di fare...

Evasione fiscale - così la manovra potenzia la riscossione dei Comuni : per i sindaci sarà Più facile farsi pagare Imu - Tasi e imposte locali : Per i sindaci che non ci tengono troppo a inchiodare i furbetti dei tributi locali cambierà poco. Tutti gli altri dal prossimo anno avranno a disposizione strumenti molto più efficaci per battere cassa e riscuotere Imu, Tasi, tasse sui rifiuti e le altre imposte di loro competenza. La manovra infatti manda in soffitta l’ingiunzione fiscale regolata da un Regio decreto del 1910, che fino a oggi era incredibilmente il principale (e spuntato) ...

Google vuole rendere Più facile per i medici cercare cartelle cliniche : Google vuole migliorare il suo strumento di ricerca nei confronti della sanità e David Feinberg, recentemente nominato capo dell'iniziativa Google Health, ha delineato i piani per rendere più facile per i medici cercare cartelle cliniche e migliorare la qualità dei risultati delle ricerche incentrate sulla salute sia su Google che su YouTube. L'articolo Google vuole rendere più facile per i medici cercare cartelle cliniche proviene da ...

Pjanic a Tuttosport : «Incolpare gli arbitri è la strada Più facile. Le grandi squadre non cercano alibi» : Intervista di Pjanic a Tuttosport. Il centrocampista bosniaco parla di Sarri e anche delle polemiche arbitrali. Errori arbitrali? Gli arbitri sbagliano come sbagliamo noi, io le polemiche nemmeno le ascolto più. Quella di incolpare qualcuno è la strada più facile, alla fine le grandi squadre vincono senza cercare alibi, poi gli errori capitano a tutti, a favore o sfavore. «Cerco di fare quello che mi chiede Sarri, di trovare spazio e farmi ...

Il rimborso per le bollette a 28 giorni è da oggi Più facile grazie al modulo online Adiconsum : Adiconsum mette da oggi a disposizione un modulo online che facilita la richiesta di rimborso per le bollette telefoniche a 28 giorni: ecco come funziona il servizio e dove accedervi. L'articolo Il rimborso per le bollette a 28 giorni è da oggi più facile grazie al modulo online Adiconsum proviene da TuttoAndroid.

Cagliari - Nainggolan a cuore aperto : “ho scelto di tornare per mia moglie - è Più facile per lei combattere dove è nata” : Il centrocampista del Cagliari ha parlato della scelta di tornare al Cagliari, presa per permettere alla moglie di guarire con serenità Gli errori e gli eccessi sono alle spalle, Radja Nainggolan sembra aver messo definitivamente la testa a posto, compiendo quel passo in avanti che tutti si aspettavano da lui. Messo alla porta dall’Inter, il belga ha scelto di tornare a Cagliari, una decisione presa anche per far felice la moglie ...

Fortnite Capitolo 2 : da ora sarà Più facile raggiungere il livello 100 del pass : I numerosissimi giocatori di Fortnite sono tornati a giocare al battle royale con il Capitolo 2 e, in molti, si sono accorti di quanto sia difficile raggiungere il livello 100 del pass.Ieri, però, è stato pubblicato un aggiornamento che ha reso più facile raggiungerlo. Questo update ritocca la quantità di punti XP che si ottiene dalle medaglie (quelle giornaliere e dalle sfide settimanali).In precedenza, i giocatori ottenevano 24.000 XP ...

Mamma stressata in gravidanza? Più facile che nasca una femmina : Se la Mamma è fisicamente stressata in gravidanza, è più probabile l’arrivo di una femmina. Non si tratta di un convinzione popolare ma del risultato di una ricerca, realizzata dalla Columbia University (Usa) e pubblicata su ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (Pnas), secondo la quale il fenomeno si spiega con il fatto che gli embrioni maschi sono più sensibili allo stress ambientale. Gli embrioni femmina, dunque, ...

Con questa nuova gesture è Più facile passare fra gli account di Google Keep e App Google : Google Keep e App Google fanno un altro passo avanti verso la semplicità e l'immediatezza aggiungendo una nuova gesture utilizzabile per passare da un account a un altro nel caso in cui ce ne siano più di uno. L'articolo Con questa nuova gesture è più facile passare fra gli account di Google Keep e App Google proviene da TuttoAndroid.

Tour de France 2020 : Vincenzo Nibali verso il no alla Grande Boucle. Più facile conciliare Giro e Olimpiade : Al Tour de France 2020, presentato stamattina a Parigi, probabilmente mancherà la stella più luminosa del ciclismo italiano, vale a dire Vincenzo Nibali, già vincitore della Grande Boucle nel 2014. Il percorso è abbastanza adatto alle caratteristiche dello Squalo, anche se l’assenza di tapponi di oltre 200 km e i pochi passaggi su vette sopra i 2000 metri, non lo rendono certo il tracciato dei sogni del messinese. Le ragioni di questo ...