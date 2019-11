Nel 2020 Amazon potrebbe lanciare il suo servizio di cloud gaming integrato con Twitch

Slittino - Coppa del Mondo 2019-2020 : l’Italia si affida ai cugini Fischnaller e confida Nell’ascesa dei doppi e delle donne : Due vittorie e cinque podi in totale: il bottino della scorsa stagione per la Nazionale italiana di Slittino può essere ritenuto più che soddisfacente. Si appresta a partire una nuova stagione di Coppa del Mondo, con il week-end che aprirà le porte in quel di Igls al massimo circuito internazionale. Gli azzurri vogliono crescere ancora, con una squadra di livello più che buono. Al maschile la stella è ovviamente Dominik Fischnaller che sul ...

Volley femminile - Serie A1 2019-2020 : ottava giornata. Casalmaggiore ribalta Chieri Nell’anticipo e sale al terzo posto : Casalmaggiore ha sconfitto Chieri per 3-0 (25-21; 25-20; 25-15) nell’anticipo dell’ottava giornata giornata della Serie A1 2019-2020 di Volley femminile. Le lombarde si sono imposte nettamente sul campo delle piemontesi e hanno così infilato la quinta vittoria in campionato grazie alla quale agganciano Busto Arsizio al terzo posto a quota 16 punti (ma naturalmente le lombarde dovranno scendere in campo nel weekend). Le ragazze in ...

LIVE Andorra-Virtus Bologna - EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA : 66-69 a fine terzo quarto - Virtus in vantaggio per la prima volta Nel match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-69 Massenat trova la tripla della reazione al primo vantaggio bolognese. fine terzo quarto: LIVE Andorra-Virtus Bologna 66-69 66-69 BALDI ROSSI DA TREE! prima volta in vantaggio per le V nere! 66-66 Tripla per Cournooh sull’extrapossesso Virtus. 66-63 2/2 per Gamble dalla lunetta. 66-61 Senglin segna con il piazzato dalla media distanza. Gamble sbaglia il libero aggiuntivo. 64-61 ...

Simona Ventura e Giovanni Terzi - matrimonio Nel 2020 : È un momento d'oro per Simona Ventura. Tornata in pompa magna in televisione con La Domenica Ventura (prossimamente La Settimana Ventura) e col successo de Il Collegio, la conduttrice piemontese ha finalmente trovato un compagno con cui condividere il resto della propria vita. Sì, perché sembra che le cose col compagno Giovanni Terzi stiano evolvendo rapidamente. Sul settimanale Oggi, nel numero che sarà in edicola dal prossimo 21 novembre, ...

Simona Ventura : “Sposo Giovanni Terzi Nel 2020 e cambio casa” : Simona Ventura si prepara a pronunciare (per la seconda volta) il fatidico sì. La conduttrice sposerà il compagno Giovanni Terzi, ora è ufficiale. Lo ha annunciato lei stessa in un’intervista al settimanale Oggi: non c’è ancora una data stabilita, ma le nozze saranno celebrate nel 2020. Probabilmente, verranno organizzate senza troppi preparativi, con una cerimonia semplice. Secondo nozze dopo quelle con Bettarini Per la ...

Simona Ventura sposa Giovanni Terzi Nel 2020 : è ufficiale : Simona Ventura sposa Giovanni Terzi nel 2020. Questi non sono solo rumors, perché ad annunciarlo è la stessa presentatrice. SuperSimo lo ha svelato in una lunga intervista al settimanale Oggi: “Sposo Giovanni Terzi. Abbiamo fissato il matrimonio per il 2020” e intanto vanno a vivere insieme. La data precisa ancora non c’è, perché come lei spiega: “Io e Giovanni abbiamo deciso di sposarci. Sappiamo solo che sarà nel 2020 e ...

Simona Ventura sposa Giovanni Terzi Nel 2020 : l’annuncio della conduttrice : Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano l’anno prossimo: l’annuncio della presentatrice Ennesimo colpo di scena nella vita sentimentale di Simona Ventura. Sulle pagine del settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 21 novembre, la conduttrice Rai ha annunciato le nozze con l’attuale compagno, il giornalista e scrittore nonché opinionista di Storie Italiane Giovanni […] L'articolo Simona Ventura sposa Giovanni ...

Spazio : anche la Cina sogna Marte - invierà un rover Nel 2020 : Dopo USA ed Europa, anche la Cina si prepara a sbarcare su Marte: è stato infatti annunciato l’invio di un rover sul Pianeta rosso a metà del 2020, dopo il successo degli ultimi test condotti sul primo modello realizzato nel Paese. Il primo veicolo spaziale cinese verrà lanciato col potente Long March 5 all’inizio del prossimo luglio, dal centro spaziale Wenchang nell’isola di Hainan. La missione dovrebbe raggiungere Marte ...

Ciclismo - i giovani italiani più interessanti da seguire Nel 2020 tra gli Under23. Aleotti la punta del movimento azzurro - Fancellu e Frigo pronti a consacrarsi : Il movimento ciclistico giovanile italiano, negli ultimi tempi, dopo un periodo buio, ha, finalmente, ricominciato a produrre talenti di un certo spessore. Non a caso, infatti, il titolo Mondiale U23, nel 2019, grazie a Samuele Battistella, è tornato nel Bel Paese dopo ben 17 anni dall’ultima volta. Nonostante l’iridato sopraccitato e tanti altri grossi nomi della categoria come Alberto Dainese, campione d’Europa in carica ...

L'Ue approva la manovra italiana Ma rischio procedura Nel 2020 : Un disco verde al Documento programmatico di bilancio dell'Italia, ma un avvertimento sul rispetto dei parametri che il prossimo anno potrebbe aprire la strada a una procedura d'infrazione per debito eccessivo. Nell'esame generale Segui su affaritaliani.it

Di Maio avvisa : «Il governo regge ma basta slogan. No allo ius soli - Nel 2020 salario minimo» : Il leader M5s sul Mes: «Inaccettabile una riforma che stritoli l’Italia, basta colpi bassi dall’Europa. Non chiediamo un vertice contro il premier, ma è giusto fare il punto. E l’anno prossimo via anche al conflitto di interessi»

Basket - NBA 2019-2020 : LeBron James Nella storia! Una tripla doppia contro ogni squadra della Lega : LeBron James riscrive un altro pezzo di storia della NBA. La stella dei Los Angeles Lakers è stato grande protagonista nel successo dei californiani sugli Oklahoma City Thunder. 112-107 il punteggio finale in favore dei gialloviola, con James che ha messo a referto 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che ha permesso a LeBron di diventare il primo giocatore nella storia della Lega a realizzarne almeno una ...

Basket - NBA 2019-2020 : LeBron James Nella storia! Una tripla doppia contro ogni squadra della Lega : LeBron James riscrive un altro pezzo di storia della NBA. La stella dei Los Angeles Lakers è stato grande protagonista nel successo dei californiani sugli Oklahoma City Thunder. 112-107 il punteggio finale in favore dei gialloviola, con James che ha messo a referto 25 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. Una tripla doppia che ha permesso a LeBron di diventare il primo giocatore nella storia della Lega a realizzarne almeno una contro tutte e 30 le ...

Euro 2020 : sorteggio gironi della fase finale il 30 novembre - Italia Nel Gruppo A : La fase di qualificazione a Euro 2020 si è conclusa. Tra qualche giorno si svolgerà il sorteggio dei gironi della fase finale della rassegna continentale. Sono già note le 20 squadre classificate come 1ª e 2ª di ciascun raggruppamento, a cui si aggiungeranno altre 4 squadre dagli spareggi. L’Italia, che ha concluso a punteggio pieno ottenendo 10 vittorie su 10 partite disputate, conosce già il girone a cui verrà assegnata, visto che sarà una ...