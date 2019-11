Manovra | arriva il domicilio digitale | multe via web

Manovra - oggi arrivano gli emendamenti : scontro su tasse e Quota 100 : Manovra, il giorno degli emendamenti. Scadono oggi i termini per la presentazione, in Commissione bilancio del Senato, delle proposte di modifica alla legge di Bilancio e, nonostante gli auspici del...

Manovra - arrivano nuovi fondi per gli asili nido : più posti e strutture in tutti i comuni : La Manovra introduce un fondo pluriennale (dal 2021 al 2034) con cui stanzia 2,5 miliardi di euro per aumentare i posti negli asili nido, intervenendo sulle strutture in tutta Italia. I fondi potranno andare ai comuni di tutta Italia, anche quelli che finora non hanno mai avuto servizi per l'infanzia.Continua a leggere

Tasse - con la Manovra di Pd e 5 Stelle arriva la "super-Imu" : aumenti fino a 235 euro : Il Conte bis è nato - così dicono - per evitare l'aumento dell'Iva. Eppure sembra che i giallo-rossi non tengano conto degli altri aumenti. Uno a caso? La cosiddetta "super-Imu", che equivale alla fusione fra Imu e Tasi. Nonostante Pd e Cinque Stelle si prodighino a dire che l'erario - come sottolin

Manovra arriva in Parlamento. Gualtieri richiama la maggioranza - è caos : Approda domani in Parlamento la Manovra 2020 in un clima reso incandescente dalle polemiche interne ed esterne alla maggioranza sul pacchetto di interventi fiscali che dovrebbe garantire fino a 2 miliardi di euro di coperture. La Manovra, del valore di circa 30 miliardi di cui 16,3 in deficit, è incentrata sulla sterilizzazione delle clausole Iva che sole valgono 23 miliardi di euro. Sul fronte delle entrate, oltre ai 3-4 miliardi dei risparmi ...

Manovra : Salvini - ‘arriva in Senato e daremo battaglia giorno e notte’ (2) : (Adnkronos) – “Questo è un governo che se la prende con gli operai, gli imprenditori, i lavoratori, le famiglie e la Lega darà battaglia giorno e notte se necessario. Guardate qua, bianco come questa neve, pulito, vorrei che tornasse il nostro Paese. Io ce la metto tutta, per il nostro paese e i nostri figli do tutto, se serve anche la vita”, dice Salvini mentre si avvicina a una cascina tra la neve che cade copiosa. In ...

Manovra : Salvini - ‘arriva in Senato e daremo battaglia giorno e notte’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Questa settimana comincia la discussione sulla Manovra, daremo battaglia per cancellare più tasse, micro tasse, mega tasse e più cazzate possibili, se necessario li terremo giorno e notte chiusi in Parlamento, perché l’Italia di tutto ha bisogno tranne che di nuove tasse”. Lo dice Matteo Salvini, in una diretta dalle montagne del Trentino. L'articolo Manovra: Salvini, ‘arriva in ...

La Manovra arriva in Parlamento : due miliardi previsti dalle microtasse : Ok della Ragioneria di Stato al testo della legge di Bilancio che ora dovrà essere esaminata dalle Camere: 119 articoli, tra cui la stretta sulle auto aziendali. Ma il testo può essere modificato

Manovra - arriva la plastic tax su tappi e tetrapak. Sulle auto si cambia : cambiano ancora le misure della Manovra appena varata dal governo giallorosso. E la tensione nella maggioranza resta alta. L?esecutivo, dopo la sollevazione, ha ridimensionato la stangata Sulle...

Manovra - arriva la nuova Imu : i sindaci potranno azzerarla. Prima rata del 2020 sarà la metà del 2019 : Basta Imu e Tasi: con la Manovra arriva la “nuova Imu“, che unifica le due imposte e, nelle intenzioni dichiarate del governo, non dovrebbe aumentare il carico fiscale sul mattone. L’aliquota base, però, aumenta dal 7,6 all’8,6 per mille e i sindaci avranno spazio per Manovrarla fino a un massimo del 10,6 per mille salvo il prossimo anno quando quei Comuni che già avevano portato al massimo il peso di entrambe le tasse ...

Manovra - arriva il taglio del cuneo fiscale : a quanto ammonta l’aumento in busta paga : Il taglio del cuneo fiscale partirà da luglio del 2020 e porterà un aumento in busta paga per i lavoratori dipendenti. Secondo il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, si tratterà mediamente di 40 euro in più per ogni singolo lavoratore tra coloro i quali rientrano nei requisiti reddituali per accedere alla misura.Continua a leggere

Manovra - arriva la tassa sulle sigarette fai da te : cancellato l’aumento per chi fuma elettronico : arriva una nuova micro-tassa per i fumatori: il rincaro sarà sulle sigarette fai-da-te. Si tratta dell'ultima novità contenuta nella bozza della Manovra, oggi in ultimo esame al vertice di maggioranza. Dal primo gennaio 2020 arriva un rincaro di 0,005 euro per ciascuna cartina contenuta in un pacchetto: in altri termini, su una confezione da 20 cartine l'aumento sarà di 10 centesimo. Una maggiorazione sull'imposta alle sigarette classiche era ...

Manovra - arriva la tassa sulle sigarette : aumenti anche per chi fuma “elettronico” : Cattive notizie per i fumatori: nella Manovra economica è previsto un aumento sull'imposta al fumo per quanto riguarda sia le sigarette tradizionali che quelle elettroniche. Dal mondo del tabacco si calcolano entrate per circa 200 milioni di euro, il che potrebbe far aumentare considerevolmente il prezzo delle sigarette. Ma non è l'unica "microtassa" prevista dal governo.Continua a leggere

Taglio del cuneo sotto i 35mila euro e carta bimbi da 400 euro : arriva lo scheletro della Manovra : La rivalutazione delle pensioni per 2 milioni e mezzo di persone, il fondo per le famiglie, la sugar e la plastic tax, e poi le tasse sulle sigarette, l’aumento della cedolare secca e l’abolizione dei superticket. Lo scheletro della manovra è contenuto in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo all’Ue. Molte delle misure fanno parte da tempo del pacchetto, altre sono ...

Manovra - Comuni beffati : arriva l’Imu sulle trivelle ma scontata dell’80% rispetto al valore contabile delle piattaforme : l’Imu per le piattaforme petrolifere offshore inserita nell’ultima bozza del Decreto fiscale è un cambio di rotta, a prima vista. Perché stabilisce una volta per tutte che i giganti dell’oil&gas devono pagare, come affermato dalla Cassazione, e ribalta quanto stabilito in precedenza sia dall’Agenzia delle Entrate sia dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. Ma i conti per i Comuni non tornano affatto. Stando ...