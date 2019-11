M5s presenterà le liste alle regionali in Calabria e in Emilia-Romagna | su Rousseau il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Il Movimento 5 Stelle parteciperà con proprieprossime competizioni elettoraliined. È questo il risultato della votazione su, la piattaforma web del Movimento. Bassa l’affluenza su 125.018 aventi diritto hanno votato solo 27.273 persone. Alla fine il No – che per come è stato espresso il quesito referendario significa sì– il via libera alla partecipazioneha ottenuto 19.248 voti attestandosi al 70,6%. Il sì, invece, si è fermato a 8.025 preferenze rappresentando il 29,4% degli aventi diritto al voto. L'articolo M5sleine in: suil 70% a favore. Di Maio: “Correremo da soli” proviene da Il Fatto Quotidiano.

