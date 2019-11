Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 21 novembre 2019): sono esterrefatto dalle dichiarazioni disullaed il mancato giallo. Haun concetto: quando il calciatore guarda il pallone non è mai rigore Graziano, ex arbitro, intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, parla diper le recenti dichiarazioni che il designatore degli arbitri ha rilasciato per la vicendanel corso del match Napoli-Atalanta. Queste le sue parole: SULLE DICHIARAZIONI DISono esterrefatto dalle dichiarazioni disullaed il mancato giallo. Haun concetto: quando il calciatore guarda il pallone non è mai rigore. E’ una follia.ha dato una risposta democratica. Al di là delle designazioni, se guardiamo le terne, ci rendiamo conto che al Var ci sono arbitri esperti e questo vuol dire che gli arbitri non arbitrano più, ...

Enzovit : Cesari su Rizzoli per la questione Llorente: ”Ha sdoganato un concetto” - juve_magazine : RT @calciomercato_m: L'EX ARBITRO - Cesari: 'Rizzoli ha dato una risposta democratica' - milanmagazine_ : L'EX ARBITRO - Cesari: 'Rizzoli ha dato una risposta democratica' -