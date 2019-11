Apple | arrivano le Smart Battery Case per iPhone 11

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 21 novembre 2019)ha rinnovato la sua gamma di cover con batteria esterna per11, 11 Pro e 11 Pro Max. Si chiamanoe sono realizzati in elastomero con un meccanismo a cerniera che velocizza l’inserimento e la rimozione dellophone. Nonostante la nuova gamma diphone della Mela abbia un'autonomia notevolmente migliorata rispetto alle generazioni precedenti, Cupertino ha voluto mettere a disposizione degli utenti più esigenti un accessorio originale che ti consentisse di far durare la batteria per più di due giorni. D'altronde, l'autonomia è una delle caratteristiche più richieste agliphone moderni. Più gli schermi hanno acquistato risoluzione e più i processori sono stati messi a dura prova per sostenere la quantità di dati necessaria a far viaggiare le applicazioni, con conseguenze pessime per ...

