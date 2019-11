Salvini vs Suso | l’attaccante rientra a sinistra e vince lo scontro sui social

Salvini provoca (ancora) - Suso lo zittisce : «Pensa alla politica» : Salvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteSalvini e Gattuso in reteUna parabola arcuata, ...

Botta e risposta Salvini-Suso. "Babbo Natale ti porti la velocità". Il milanista replica : "A te la voglia di amministrare meglio" : Un Botta e risposta inaspettato. In un post su Instagram il Milan ha augurato buon compleanno a Suso, calciatore spagnolo in forza ai rossoneri. A replicare, immediatamente, è stato l’ex vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, noto tifoso del Milan. “Auguri! Nella speranza che Babbo Natale ti porti un po’ di velocità, di grinta e di voglia di giocare”, è stato il commento ironico del leader ...

