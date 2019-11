Redmi Note 8 Pro è disponibile nella versione da 256 GB e riceve numerose novità per il

MIUI 11 Global Stabile arriva anche su Redmi Note 8 Pro - ma in beta casuale : È iniziato il roll out pubblico di MIUI 11 Global Stabile per i dispositivi interessati dalla prima fase. Ecco l'elenco completo e i link per il download. L'articolo MIUI 11 Global Stabile arriva anche su Redmi Note 8 Pro, ma in beta casuale proviene da TuttoAndroid.

Android 10 sembra sempre più vicino per la serie Samsung Galaxy Note 10 e Redmi Note 8 Pro : L'importante aggiornamento ad Android 10 sembra proprio dietro l'angolo per la serie Samsung Galaxy Note 10 e Redmi Note 8 Pro.

Aggiornate Redmi Note 7 - c'è un update di 500 MB da scaricare in Italia : Redmi in queste ore ha rilasciato in Italia per Redmi Note 7 un altro aggiornamento software che porta con sé (per ROM EEA indicate come PFGEUXM) la MIUI 11.0.4.0 e le relative ottimizzazioni.

Xiaomi svela un e-book reader con Android e un nuovo colore di Redmi Note 8 : Redmi annuncia la nuova colorazione Nebula Purple per il Note 8 mentre Xiaomi approda nel mercato degli ereader con lo Xiaomi eBook reader

Xiaomi Mi Note 10 - Redmi Note 8T - TCL Plex - LG K50s e Motorola G8 Plus entrano nel listino a rate di Wind : A partire da domani sarà possibile acquistare a rate con Wind anche Xiaomi Mi Note 10, Redmi Note 8T, TCL Plex, LG K50s e Motorola G8 Plus

Xiaomi Mi Note 10 - Huawei Nova 5T - Redmi Note 8T e altri smartphone arrivano nel listino TIM : TIM introduce, a partire da oggi, cinque nuovi smartphone nel proprio listino, modificandone i prezzi e limitandone l'acquisto a chi dispone di un bundle dati.

Redmi Note 8 Pro potrebbe presto montare un processore Qualcomm più prestante del MediaTek attuale : Secondo gli ultimi rumor sembra che Redmi stia lavorando ad un Redmi Note 8 Pro con SoC Qualcomm Snapdragon 730G

Anche Redmi Note 8 Pro ha la sua Google Fotocamera : ecco come installarla : Lo sviluppatore Wyroczen lavora da un po' di tempo ad una versione della Google Fotocamera per il Redmi Note 8 Pro e dopo vari test è pronta

Abbiamo provato Xiaomi Mi Note 10 e Redmi Note 8T : ecco le nostre prime impressioni (video) : Le nostre prime impressioni su Xiaomi Mi Note 10 e Redmi Note 8T, i due nuovi grimaldelli di Xiaomi per affermarsi ancora di più in Europa

Ufficiale per l'Italia il Redmi Note 8T : prezzo - specifiche ed uscita : Se ieri vi abbiamo parlato dello Xiaomi Mi Note 10, oggi ci sembra il caso di concentrarci sul Redmi Note 8T, prodotto che solo da poche ore è stato presentato ufficialmente in quel di Madrid, e di cui vogliamo darvi i giusti accenni. Il device si identifica come la variante internazionale del buon Redmi Note 8, lanciato sul mercato cinese in tempi non sospetti. Le differenze tra i due modelli sono davvero ridotte all'osso. A bordo è ...

Redmi Note 8T è ufficiale in Italia - un degno erede per Redmi Note 7 : Nel corso dell'evento in cui è stato presentato Xiaomi Mi Note 10, la compagnia cinese ha annunciato anche Redmi Note 8T, un medio gamma quasi perfetto.

Xiaomi punta forte sulle Offerte del giorno sul suo e-shop : oggi Redmi Note 7 - poi Mi MIX 3 : Xiaomi moltiplica le Offerte del giorno sul proprio eshop ufficiale: ogni giorno ci saranno più Offerte in diverse fasce orarie, ecco le prime già disponibili.

Aggiornate i vostri Redmi Note 7 e Xiaomi Mi 9 e Mi 9 Lite - c'è la MIUI 11 in Italia : Redmi Note 7, Xiaomi Mi 9 e Mi 9 Lite ricevono anche in Italia l'aggiornamento alla MIUI 11. Siete curiosi di scoprire insieme quali sono le novità?