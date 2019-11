Portabilità ad Iliad non riuscita | si può ovviare da soli | ecco come

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Avete richiesto il passaggio del vostro numero ad, ma non è andato a buon fine? Può capitare, purtroppo, e non è neanche così poco frequentesi immagina, che venga trascritto male uno dei numeri che compongono il seriale della SIM, o magari del numero stesso di cui si intende effettuare lariportato da 'mondomobileweb.it', nei casi sopra menzionati la procedura, naturalmente, non ha esiti positivi: fortunatamente,consente di 'riaprire' velocemente la pratica, tra l'altro in maniera autonoma. A partire dal 19 giugno 2019, infatti, direttamente dall'area personale '.it/account' è possibile fare domande didel proprio numero (MNP) adda un qualsiasi altro gestore nazionale (tra l'altro, effettuando la navigazione dalla SIM, anche se con il numero momentaneo, non dovrete neanche inserire le credenziali di accesso, che vi ...

