Mamma fa guidare il figlio di 6 anni in autostrada a 120 chilometri orari e poi pubblica

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Filma ildi seimentre gli fal’auto a 120e ne condivide il video online. La 29enne Agina Altynbayeva è stata indagata dalla polizia e dai servizi sociali di una cittadina delle regione russa del Tatarstan. La ragazza aveva piazzato suoal volante della sua Hyundai Solaris in una zona deserta di un’del Tatarstan. Nel breve video postato sui social dalla Altynbayeva il bimbo, che tra l’altro avrebbe subito un’operazione agli occhi proprio l’estate scorsa, agguanta il volante con le manine e lo tiene stretto con il contadell’auto che vola oltre i 120. Tante, troppe, le spie accese sul cruscotto, comprese le quattro frecce e quella della cintura di sicurezza staccata, come stranissima risulta la postura del bimbo un po’ come se avesse qualcuno seduto sotto di lui che gli spinge il pedale dell’acceleratore. La donna non ha ...

