CorSport | rinnovo Callejon | De Laurentiis aspetta una risposta per un biennale a 3

CorSport : il Napoli e Fabian vicini al rinnovo. De Laurentiis vuole una clausola da 180 milioni : Il Napoli e Fabian dialogano da tempo per trovare un accordo per il rinnovo che soddisfi tutti. Lo scrive il Corriere dello Sport. Si sono incontrati diverse volte e lo rifaranno ancora. Il Napoli vuole fissare per lo spagnolo una clausola da 180 milioni, trenta in più di quella su Koulibaly, per fronteggiare i continui attacchi provenienti dalla Spagna. Le indiscrezioni che circolano quasi ogni giorno su interessi di squadre spagnole per il ...

CorSport : Quillon - situazione rinnovo Callejon congelata : La questione del rinnovo di Callejon, come quella di Mertens tiene banco da mesi oramai. Una situazione su cui anche il presidente De Laurentiis si è soffermato spiegando l’offerta che la società avrebbe fatto per il prolungamento del contratto in scadenza giugno 2020, 3 milioni a stagione per due anni. Ieri come riporta il Corriere dello Sport, il procuratore di Callejon Manuel Garcia Quilon, a radio KissKiss, ha chiarito che è tutto ...

CorSport : Milik-Napoli - pronto il rinnovo fino al 2024. Mancano solo le firme : Contro il Verona Arkadius Milik si è finalmente sbloccato anche in campionato. Il polacco è stato autore di una splendida doppietta che ha fruttato al Napoli i tre punti e una rinnovata dose di fiducia dopo un periodo non esattamente positivo. Il Corriere dello Sport scrive oggi che Milik avrebbe raggiunto formalmente l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2024. Mancano solo le firme, ma la maggior parte del lavoro è stato portato ...

CorSport : il Napoli accorcia i tempi per il rinnovo di Milik e Maksimovic : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe dato una forte accelerata al rinnovo del contratto di Milik e Maksimovic. Entrambi hanno il contratto che scade nel 2021 e per entrambi il percorso del rinnovo non è stato finora agevole. I colloqui sono stati lunghi e ci sono state anche brusche frenate. Ora, però, sembra essere tutto risolto. Il quotidiano sportivo scrive che manca solo l’ufficialità. Stessa situazione per ...

CorSport : il Napoli vuole blindare Fabian. Si lavora al rinnovo con ritocco di ingaggio : Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, De Laurentiis non è intenzionato a cedere alle avances del Barcellona per il gioiellino Fabian Ruiz. Il presidente vorrebbe bloccare lo spagnolo con un rinnovo che preveda un ingaggio più alto e un accordo senza clausola fino al 2024. Il quotidiano sportivo scrive che il Barcellona ritiene Fabian perfetto per ricostruire il centrocampo della squadra. “Il ...

CorSport : Napoli e Allan non c’è accordo per il rinnovo : Il Corriere dello Sport racconta un retroscena relativo alle trattative per il rinnovo del contratto di Allan. Il centrocampista brasiliano è legato al Napoli fino al 2023 ma le parti dialogano per un ritocco dell’ingaggio. Il manager di Allan, Juan Manuel Gemelli, ha incontrato lo staff del club partenopeo la scorsa settimana, scrive il quotidiano sportivo. Ma l’intesa non è arrivata. Anzi: “tant’è che poi, dopo aver assistito alla sfida con il ...