Com’è andato il dibattito tra Corbyn e Johnson

Com’è andato il quarto dibattito dei Democratici : Non ci sono stati momenti memorabili, ma ha confermato che Elizabeth Warren è diventata la candidata da battere

Com’è andato Trudeau nel primo dibattito televisivo in vista delle elezioni : Il primo ministro canadese se l'è cavata piuttosto bene, anche perché si è parlato poco dei suoi guai dell'ultimo anno

Justin e Hailey Bieber : Com’è andato il matrimonio bis pieno di star : Katy Perry, Ed Sheeran e Kendall Jenner tra gli invitati The post Justin e Hailey Bieber: com’è andato il matrimonio bis pieno di star appeared first on News Mtv Italia.