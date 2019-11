Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma – Sono piu’ di 1.000, a Roma, itenuti costantemente sotto controllo dagli operatori Ama. Il monitoraggio nellepubbliche intorno alle scuole viene svolto quotidianamente dagli operatori in forza alle 55 sedi di zona e alle 5 autorimesse dislocate in tutta la citta’, con interventi di pulizia mirata che scattano in caso di necessita’. Cosi’ in un comunicato Ama spa, ribadendo per l’ennesima volta che l’azienda, in accordo con Roma Capitale, e’ al lavoro ogni giorno per assicurare decoro e pulizia in tutti i quadranti cittadini, anche e soprattutto nelle“sensibili” come scuole, asili nido, ospedali, presidi sanitari, strutture socio-assistenziali, ecc. Un impegno che ha gia’ prodotto nell’ultimo mese il miglioramento di pulizia e decoro in queste, riconosciuto anche dal ...

romadailynews : #Ama: monitorate aree esterne mille plessi scolastici: #Roma – Sono piu’ di 1.000, a Roma… - quartomiglio : Rifiuti Ama: pulite e monitorate aree antistanti alle scuole - romadailynews : #Ama: aree antistanti scuole sono in questo momento pulite e monitorate: Roma – A Roma in… -