Uomini e Donne | Maria De Filippi riceve un appello | “Voglio tornare”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 19 novembre 2019) Mara Fasone pronta a tornare adaDe: la rivelazione La modella di origini siciliane Mara Fasone è stata una delle troniste della passata edizione del Trono Classico di. Tuttavia il suo trono è durato davvero molto poco. Difatti la ragazza, ai tempi, ha dichiarato di credere di non essere adatta a quel contesto. E per questa ragione ha deciso di abbandonare. Una decisione forse presa senza averci riflettuto bene. Difatti adesso la ragazza, in un’intervista rilasciata al settimanale Lei, ha confessato di essere pronta a tornare nel dating show prodotto e condotto daDe: “Tornerei assolutamente per la stima infinita nei confronti di chi ci lavora, ma anche per dimostrare a me stessa che ad oggi posso riuscire a concludere quel percorso lasciato in sospeso…Si, sono pronta come non mai…” La redazione di ...

