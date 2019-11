Serie B | arriva il Var | “Il via con playoff e playout | sarà stabile dalla prossima

Il Var arriva anche in Serie B : sarà usato dai playoff : arriva la Var in forma permanente anche in Serie B. L’assemblea delle società cadette infatti – apprende l’ANSA – ha appena approvato la delibera che ufficializza l’adozione della tecnologia: dal girone di ritorno del campionato sarà off line in via sperimentale per formare gli arbitri, a partire dalle gare dei playoff e playout sarà fissa […] L'articolo Il Var arriva anche in Serie B: sarà usato dai playoff è ...

Il Var arriva anche in Serie B : tutti i dettagli : Il Var rappresenta uno strumento straordinario, da quando è stato introdotto in Serie A si sono ridotti di moltissimi gli errori arbitrali, ovviamente qualche problema rimane soprattutto su episodi dubbi ma che non sono paragonabili al periodo precedente all’introduzione della tecnologia. Nel frattempo importanti novità nelle ultime ore, il Var arriva anche in Serie B, come ha appreso l’Ansa l’assemblea delle società ha ...

101 Dalmatian Street : su Rai Gulp arriva la Serie Disney con le canzoni di Cristina D’Avena e dei Me Contro Te : 101 Dalmatian Street La Carica dei 101 è uno dei classici Disney più amati, e dal 1961 ad oggi ha avuto un sequel ed un rifacimento con attori in carne e ossa. Adesso ha ispirato una nuova serie animata che, dopo il lancio su Disney Channel, è pronta a debuttare in chiaro oggi, alle 18.30, su Rai Gulp. Si tratta di 101 Dalmatian Street. 101 Dalmatian Street: tutto sulla nuova seria animata di Rai Gulp Prodotta da Passion Animation Studios e ...

Calcio : da gennaio arriva il Virtual Coach sui campi della Serie A : La Serie A si prepara a diventare il primo campionato del mondo a dotarsi si un sistema tecnologico all'avanguardia che faciliterà di molto il lavoro dei tecnici sulle proprie panchine. Si sta parlando dell'installazione di un Virtual Coach o allenatore Virtuale, un sistema informatico che assisterà gli allenatori nella lettura delle partite a gara in corso. Si tratta di qualcosa visto finora soltanto nei film e nei cartoni animati, oggi invece ...

In panchina col tablet : in Serie A arriva il Virtual Coach! : Luigi De Siervo, AD Lega Serie A, è intervenuto a “Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello: “Dal girone di ritorno partirà il “Football Virtual Coach”, un sistema che permetterà agli staff tecnici di ottimizzare le performance delle proprie squadre attraverso l’analisi in tempo reale della partita in corso”. “Il Virutal Assistan Coach è una tecnologia sviluppata dal Politecnico di Milano -continua ...

Serie A - da gennaio arriva il virtual coach in panchina : Dall'inizio del girone di ritorno del campionato, a gennaio, la Lega Serie A doterà tutte le panchine di un tablet con installato il "Football virtual coach", un sistema "altamente innovativo - informa la stessa Lega - che permetterà agli staff tecnici di ottimizzare le performance delle squadre attraverso l'analisi in tempo reale della partita in corso". Il sistema è stato sviluppato da Math&Sport, startup italiana incubata di Polihub ...

In panchina col tablet : in Serie A arriva il Virtual Coach : Lega Serie A e Math&Sport hanno presentato oggi, in occasione della quinta edizione del “Barça Sports Technology Symposium” a Barcellona, il “Football Virtual Coach”, un sistema altamente innovativo che permetterà agli staff tecnici di ottimizzare le performance delle proprie squadre attraverso l’analisi in tempo reale della partita in corso. Nel corso del girone di ritorno […] L'articolo In panchina col tablet: in Serie A arriva il ...

Virgin River su Netflix a dicembre - arriva la Serie con Martin Henderson di Grey’s Anatomy tratta dai libri di Robyn Carr : È ufficiale l'arrivo di Virgin River su Netflix, disponibile dal 6 dicembre nel catalogo della piattaforma in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo: la nuova serie drammatica originale, basata sui romanzi omonimi di Robyn Carr, sarà uno dei contenuti con cui Netflix attirerà gli utenti nel periodo natalizio, insieme all'atteso ritorno di You con la seconda stagione. Prodotta dalla Reel World Management, che ha una certa esperienza in ...

La Serie Kingdom Hearts arriva nel Game Pass di Microsoft : Oggi, all’evento Microsoft X019 che si è tenuto a Londra, Square Enix Ltd. e Disney hanno annunciato che i giochi classici della celebre serie Kingdom Hearts saranno disponibili sulla famiglia di dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X) a partire dal 2020. Dopo l’uscita di Kingdom Hearts III all’inizio di quest’anno, che ha venduto velocemente più di 5 milioni di copie fisiche e digitali in tutto il ...

Serie A - arriva il “Virtual Coach” : un software per gli allenatori : Quando la tecnologia e il calcio si incontrano nascono storie come quella del “Virtual Coach”, un software che a partire dalla prima giornata del girone di ritorno di Serie A, il 19 gennaio, aiuterà gli allenatori a lavorare nel migliore dei modi. Come spiega “La Repubblica”, la Lega Serie A farà trovare in panchina ai […] L'articolo Serie A, arriva il “Virtual Coach”: un software per gli allenatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Da gennaio in Serie A arriva il virtual coach : un giorno ci dirà chi segna e quando : Qui non si tratta di Big Data, di numeri, di dati, della loro elaborazione. Qui la storia è già passata oltre, e non è distopia, è futuro prossimo. Ma prossimo davvero: a partire dalla prima giornata del girone di ritorno, il 19 gennaio, la Lega Serie A farà trovare in panchina agli allenatori un tablet con il software “virtual coach”. Ne scrive oggi Repubblica, alla vigilia del grande convegno internazionale a Barcellona sull’innovazione ...

Novità Netflix arriva la Serie tv sulle canzoni di Dolly Parton e l'ultima stagione di Eastiders : "Siamo in un periodo bellissimo se sei un creativo, forse più complicato se sei uno spettatore", Armando Iannucci creatore di Veep e della prossima Avenue 5 entrambe di HBO, ha commentato così la sempre più accesa guerra dello streaming."Prendete The Expanse è una serie prodotta in modo straordinario, ma è alla terza stagione e fatico a trovare qualcun altro che l'abbia vista", un esempio calzante di Iannucci che testimonia un periodo in cui ...

War of The Worlds su Fox arriva la Serie originale con Gabriel Byrne e Elizabeth McGovern : War of the Worlds su Fox: l’invasione aliena targata Wells arriva in una nuova versione In prima tv su Fox dopo The Walking Dead e in streaming su Now Tv Il fascino del nemico esterno, sconosciuto, ignoto. La Guerra dei Mondi di H.G. Wells ritrova nuova vita dopo i tanti precedenti in una serie tv di Canal+ e del gruppo Fox Networks Group Europe & Africa, in collaborazione con Urban Myth Films. In Francia ha debuttato il 28 ...

Caterina La Grande la miniSerie HBO/Sky con Helen Mirren arriva su Sky Atlantic : Caterina La Grande l’attesa miniserie HBO/Sky con Helen Mirren dal 1° novembre in Italia – vecchia quanto un period drama? Non solo Watchmen questo autunno tra le produzioni HBO su Sky. In questo caso un’altra co-produzione dopo il successo di Chernobyl. Dopo essere stata trasmessa negli Usa, la miniserie in quattro episodi dedicata a Caterina La Grande e interpretata da Helen Mirren arriva in Italia dal 1° novembre su Sky ...