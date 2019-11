Pratiche commerciali scorrette verso i clienti Treccani | indagine Antitrust

Occhio a questi negozi online - AGCM li ha sanzionati per Pratiche commerciali scorrette : AGCM sanziona le società Tecnotrade S.r.l.s. (tecnotradeshop.it), HP Group S.r.l. (plazalo.com) e Tiger Group S.r.l. (tigershop.it) per pratiche commerciali scorrette : ecco perché e a quanto ammontano le multe. L'articolo Occhio a questi negozi online , AGCM li ha sanzionati per pratiche commerciali scorrette proviene da TuttoAndroid.

Adriano Panzironi - nuove multe dell’Antitrust : “Ancora Pratiche commerciali scorrette in tv” : Per le casse personali di Adriano Panzironi e della società Life 120 Italia arriva un’altra mazzata dell’Antitrust. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha nuovamente sanzionato il giornalista (e non medico) che promette grazie al suo regime alimentare a base di proteine e integratori che – vende assieme al fratello – di far vivere fino a 120 anni e di guarire da ogni malattia. Dal cancro al diabete, ...