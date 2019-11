Povertà e infanzia, Italia sopra media

Se nei Paesi di area Ocse vive in stato diun bambino su 7, l'peggiora la, con 1 su 6. I dati sono diffusi dall'Ocse alla vigilia del 30° anniversario della Convenzione Onu dei diritti die adolescenza. Dal rapporto intitolato "Cambiare le probabilità per i bambini vulnerabili: costruire opportunità e resilienza" emerge che la condizione infantile è peggiorata nei due terzi dei Paesi Ocse dalla crisi del 2008. Il dato peggiore in Cina, 30% di bambini poveri; il migliore in Danimarca (2,5%).(Di martedì 19 novembre 2019)