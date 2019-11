Più femminicidi nel 2018, 142 vittime

E' cresciuta la violenza di genere nel: le donne uccise sono state 142(+0,7%), 119in famiglia (+6,3%).Lo rileva il Rapporto Eures su "o e violenza di genere in Italia". Lo studio sottolinea che non si è mai registrata una percentuale così alta di donne (40%) nel numero complessivo di. Gelosia e possesso restano il movente principale (32,8%). In aumento anche le denunce per violenza sessuale (+5,4%), stalking (+4,4%) e maltrattamenti in famiglia (+11,7%).(Di martedì 19 novembre 2019)