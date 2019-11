Parma | aggredisce volontario e agenti | preso pregiudicato clandestino

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Federico Garau Lo straniero, con alle spalle una lunga lista di precedenti penali, tra cui numerose rapine, pretendeva di accedere alla struttura senza rispettare le regole previste. Danneggiata una delle "pantere" intervenute, presa a calci e pugni durante il trasporto in questura Pretendava di entrare all'interno della mensa della Caritas disenza rispettare orari e regolamenti in vigore, per questo motivo ha prima aggredito uno degli operatori che cercava di farlo ragionare, poi danneggiato una vettura della polizia di Stato accorsa sul posto e quindi tentato di prendere a pugni e testate gli stessi. Protagonista in negativo dell'episodio un 20enne della Costa D'Avorio,sul territorio nazionale oltre che pluri. Sono all'incirca le 12 della mattinata della scorsa domenica 17 novembre, quando lo straniero raggiunge l'edificio di via ...

