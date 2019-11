Il Pd presenta un emendamento per mettere fine al calvario degli agenti vincitori del

Tampon tax - Boldrini presenta emendamento per ridurre l’Iva su assorbenti : “Non sono beni di lusso” : "Ai prodotti sanitari e igienici femminili, quali Tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali, si applica l'aliquota del 10 per cento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)": questo l'emendamento al decreto Fiscale proposto da Laura Boldrini per ridurre la tassa sui prodotti sanitari femminili. "Perché non sono beni di lusso, ma una necessità", scrive l'ex presidente della Camera.Continua a leggere

Ex Ilva - i commissari al Tribunale di Milano : “Assenza scudo non concede il recesso”. Italia Viva presenta emendamento per reinserirlo : Non ci sono le condizioni giuridiche per il recesso e lo scudo penale non è una condizione che consente di uscire dal contratto firmato da ArcelorMittal con l’amministrazione straordinaria del gruppo Ilva. È questo il cuore del ricorso con urgenza e cautelare, ex articolo 700, che verrà presentato nei prossimi giorni al Tribunale di Milano dai legali dei commissari straordinari dell’acciaieria che fu della famiglia Riva. La ...

Ex Ilva - Migliore : “Italia Viva ha presentato emendamento per scudo ad Arcelor. Non indeboliamo Conte e il governo” : Italia Viva, come annunciato negli scorsi giorni prima da Matteo Renzi e poi da Raffaella Paita, prima firmataria, ha presentato un emendamento al decreto fiscale per ripristinare lo scudo penale ad ArcelorMittal per lo stabilimento di Taranto. “Lo facciamo per togliere qualsiasi alibi all’azienda, ma condividiamo con il presidente del Consiglio che non è lo scudo che consente a Mittal di recedere dal contratto” afferma ...

ArcelorMittal - Italia Viva pronta a presentare un emendamento per ripristinare lo scudo penale : Italia Viva, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, presenterà come annunciato nei giorni scorsi un emendamento al decreto fiscale per ripristinare lo scudo penale per i vertici di Arcelor Mittal nella realizzazione del piano per l’ex Ilva.La scadenza per depositare le proposte di modifica al decreto, collegato alla manovra, è fissata per lunedì mattina alle 9.30.

ArcelorMittal - Luigi Di Maio : "Se il Pd presenta un emendamento sullo scudo penale è un problema per il Governo" : “La linea di Conte è quella che ha permesso di smascherare A.Mittal” sullo scudo penale. “Questo tema del pretesto neanche Mittal l’ha usato e ora vedo che una parte del sistema, anche mediatico”, concentrandosi sull’immunità, “invece di stare con i lavoratori dimostra di stare con Mittal”. Lo afferma il capo politico M5S Luigi Di Maio al termine della riunione con i ministri del ...

Ex Ilva - Di Maio : “M5s è contrario al ritorno delle scudo penale. Se la maggioranza presenta emendamento senza accordo è un problema” : “Noi come M5s non siamo d’accordo sull’introduzione dello scudo” per l’ex Ilva. Mentre i sindacati in sciopero lanciano l’allarme e dicono che l’azienda “sta già fermando i forni” e quando stanno per scadere le 48 ore di riflessione proposte dal premier Giuseppe Conte, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio insiste nel dire che i 5 stelle non sono d’accordo col ritorno dell’immunità per ...