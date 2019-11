Gli allievi della scuola di Amici

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Fonte foto: ufficio stampaGlidi "" 1Sezione: Spettacoli Roberta Damiata Dieci cantanti e cinque ballerini sono gliscelti dalla commissione di canto e di ballo. Nella categoria Canto sono entrati nella classe: Nyv 22 anni nata in Lussemburgo, Gaia 22 anni, nata a Viadana (Mn), Jacopo 20 anni, nato a Savona, Devila 21 anni, nato a San Giuseppe Vesuviano (Na), Francesco 23 anni, nato a Sondrio, Giulia 20 anni, nata a Scafati (Sa), Martina 19 anni, nata a Rivoli (To), Michelangelo 20 anni, nato a Roma, Stefano 21 anni, nato a Pecetto Torinese (To), e la band I Nico (frontman Nicolo’), 24 anni da Verona. Nella categoria Ballo sono entrati a far parteclasse: Alioscia 18 anni, nato a Lucca, Talisa 18 anni, nata a Milano, Federico 19 anni, nata a Roma, Giorgia 24 anni, nata a Siracusa e Sofia, 22 anni, nata a Gela ...

gualtierieurope : Oggi ho fatto gli auguri agli allievi del corso di studi 2019/20 della @GDF Tutto il Paese ha bisogno di donne e uo… - Esercito : Impegno e dovere crescono saldi in tutti gli allievi della Scuola Militare “Nunziatella” che si preparano ad affron… - Esercito : Chiara, prima in graduatoria alla Nunziatella: “Qui non esistono differenze di genere” Domani 16 novembre, tra gli… -