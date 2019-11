Exodus e non solo | le ombre sul mercato dei trojan di Stato

Fonte : wired

(Di martedì 19 novembre 2019) Uno spyware installato su uno smartphone (Getty Images) Quattro euro al giorno per un’intercettazione telefonica, 60 euro al giorno per l’ambientale, 150 per l’utilizzo di un. Sono queste le cifre delle intercettazioni italiane, che le procure pagano ogni giorno per condurre indagini su terrorismo, criminalità organizzata e corruzione e che costituiscono complessivamente una spesa di 205 milioni di euro all’anno. A ricostruire il prezzario non ufficiale di quanto costa spiare è stata la trasmissione Report, andata in onda il 18 novembre su Rai Tre. La puntata si è concentrata suldei software utilizzati per acquisire informazioni dai telefoni di cittadini sottoposti a indagine – i cosiddetti captatori informatici – e del malware, oggetto di un’inchiesta esclusiva pubblicata da Wired in collaborazione con Irpi. I dati raccolti confinivano ...

