Ex Ilva - a Taranto ora si rischia lo stop delle cokerie : ArcelorMittal ai sindacati: colpa del blocco delle merci legato alle proteste delle imprese dell’indotto

Ex Ilva - la doppia indagine dei pm di Milano : l’ipotesi di una “crisi pilotata” per lasciare solo “macerie” dell’acciaieria di Taranto : La denuncia dei commissari di una crisi pilotata da parte di ArcelorMittal per lasciare solo “macerie” degli stabilimenti dell’ex Ilva di Taranto diventa un’ipotesi di lavoro anche per gli inquirenti di Milano. I pm Stefano Civardi e Maurizio Clerici, titolari delle indagini che hanno visto imputati i Riva per il crac e altri reati, lavorano su due fascicoli distinti. Ma è quello aperto solo poche ore fa a essere il più ...

Ex Ilva - rappresentanti sindacali di Taranto convocati dall’azienda : comunicazioni su indotto. Venerdì incontro su recesso contratto : Un nuovo incontro tra i sindacati e ArcelorMittal è stato convocato per Venerdì, lo stesso giorno dell’appuntamento che si sono dati il premier Giuseppe Conte e i proprietari dell’acciaieria. Sul tavolo la procedura prevista per i trasferimenti di ramo di azienda ed avviata dopo la decisione di chiedere il recesso dal contratto di affitto con obbligo di acquisto delle società del gruppo Ilva. Le Rsu dello stabilimento di Taranto, ...

Ex Ilva - blitz della Finanza di Milano e Taranto : perquisizioni e sequestri : Indaga per «distrazione di beni da fallimento», per «aggiotaggio informativo» e «omessa dichiarazione»

Taranto - ex Ilva : sospensione delle operazioni di spegnimento degli altiforni : Nel tardo pomeriggio di lunedì, ArcelorMittal ha comunicato ai sindacati la sospensione delle operazioni di spegnimento degli altiforni dello stabilimento ex Ilva, fino alla decisione sul ricorso cautelare presentato dai commissari straordinari. La decisione della multinazionale indiana è arrivata dopo l'invito del Tribunale di Milano a non procedere con iniziative e condotte relative all'operatività e funzionalità dello stabilimento....Continua ...

Ex Ilva - blitz della Gdf negli uffici ArcelorMittal di Taranto e Milano : Doppio blitz della Guardia di Finanza nei confronti di ArcelorMittal. Sono attualmente in corso controlli contabili e commerciali sia nella sede di Taranto che in quella di Milano. Gli interventi della Gdf sono stati disposti dalla Procura di Taranto e da quella di Milano, che stanno indagando parallelamente in ragione dell'esposto presentato dai commissari straordinari con il quale sono stati segnalati “fatti e comportamenti, inerenti al ...

**Ex Ilva : ArcelorMittal - 'Gdf in sedi a Milano e Taranto - stiamo collaborando'** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – L'ArcelorMittal Italia "conferma la presenza della Guardia di Finanza negli uffici di Milano e nello stabilimento di Taranto di ArcelorMittal Italia e sta collaborando fornendo le informazioni richieste". Così in una nota il gruppo siderurgico.

Ex Ilva - blitz della Guardia di finanza nell'acciaieria di Taranto : al setaccio i documenti di Arcelor Mittal : I militari delle fiamme gialle sono entrati negli uffici della direzione. I finanzieri dovrebbero acquisire atti e documenti nell'ambito della inchiesta avviata dalla Procura di Taranto dopo l'esposto denuncia presentato dai commissari straordinari

ArcelorMittal - non solo l’Ilva : il precedente della Taranto di Romania. “Ha acquisito il siderurgico - poi licenziamenti e dismissioni” : Non solo Taranto. Nel passato di ArcelorMittal c’è un caso molto simile a quello che sta andando in onda nello stabilimento dell’ex Ilva nella città pugliese. Un precedente emblematico. Che infatti viene ricostruito dai commissari Giorgio De Nova, Enrico Castellani e Marco Annoni nel ricorso urgente ex articolo 700 al Tribunale civile di Milano. Un durissimo atto di accusa nei confronti della multinazionale dell’acciaio, che sta ...

Taranto - ex Ilva : ArcelorMittal non paga e le aziende dell'indotto si mobilitano : Le aziende dell'indotto ex Ilva, nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi dell'ad Lucia Moselli, sono in mobilitazione dinanzi alla portineria C dello stabilimento di Taranto per il mancato pagamento delle fatture da parte della multinazionale ArcelorMittal. Il credito che avanzano è di circa 50 milioni di euro. Per queste aziende e i loro operai si tratta di un incubo che sembra ripresentarsi dopo il buco di 150 milioni di euro ...

Ex Ilva di Taranto : il Pd punta all’intervento dello Stato : Si andrà verso una nazionalizzazione dell’acciaieria di Taranto? E’ molto probabile. Infatti se Arcelor Mittal non rivede la decisione di

Ex Ilva - a Taranto le proteste delle imprese dell’indotto : minacciano il ritiro degli operai : È iniziata a Taranto il presidio delle aziende dell'indotto, che chiedono garanzie per il recupero di 60 milioni, già fatturati ma non ancora riscossi. Se Arcelor Mittal non pagherà le imprese sono pronte a ritirare i lavoratori dai cantieri. Diversi mezzi pesanti si sono già schierati davanti alle portineria dello stabilimento siderurgico dell'Ex Ilva.Continua a leggere

Ambiente - Erri De Luca : “Le piazze sono vive - i giovani vogliono prendersi il futuro”. E sull’ex Ilva : “Taranto città martire” : “Le piazze sono vive, hanno come motore dei giovani che rappresentano un movimento mondiale. Il futuro è in mano a loro, la bella notizia è che lo vogliono determinare, non subire passivamente”. Erri De Luca interviene dalla presentazione del suo nuovo libro, Impossibile ed elogia la reazione di Bologna e dei giovani italiani, che cercano di far sentire la loro voce attraverso forme di organizzazione spontanee. Lo scrittore di ...

Ex Ilva - indotto di Taranto nel caos : in seimila a rischio stipendio : Sono 150 le imprese fornitrici di ArcelorMittal messe in ginocchio dalla crisi. Crediti non pagati per 200 milioni di euro. Avviate le prime procedure per la cassa integrazione