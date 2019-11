Singhiozzo | perché viene e quando deve preoccupare

Fonte : dilei

(Di lunedì 18 novembre 2019) Capita a tutti di andare incontro al classico “hic”. Il, che compare in molte circostanze, magarisi è mangiato troppo oppure si è bevuta di corsa una bevanda, è un fastidio estremamente comune e non è indice di malattia. A volte però gli attacchi sono tanto gravi che – seppur in circostanze che si contano davvero sulle dita di una mano – possono portare anche a un intervento chirurgico. Insomma, per far fronte aloccorre prima di tutto capiresi presenta e poi, anche grazie a rimedi semplici, contrastarlo con successo. Le cause delIl meccanismo che genera il fastidio ha origine nel diaframma, il grande muscolo trasversale che separa il torace dall’addome.questo si contrae di colpo, come se fosse preda di uno spasmo molto intenso, spinge con forza l’aria verso l’alto. Il passaggio di una massiccia quantità di aria espirata ...

day6firstlove : ..... io...... Menomale che non mi vedrà mai piangere con il singhiozzo perché credo sarebbe impossibile imitarmi - Cristin97215062 : @Anto0671Lepre ????Dici?? Buonanotte Antonio ... Ho scritto a singhiozzo perché ero fuori... È piove piove ancora Sogni d'oro???????? - braveaslarry : RT @paulmonite: Due giorni che in ambulatorio arriva lo stesso signore che ieri si è fatto quattro ore di fila perché aveva il singhiozzo e… -