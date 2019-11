Rugby femminile | le convocate dell’Italia per il Test Match con l’Inghilterra

Inghilterra-Italia - Test Match Rugby femminile 2019 : data - programma - orario e tv : Dopo il pareggio di sabato a L’Aquila contro il Giappone, la Nazionale Italiana femminile di rugby chiuderà i Test Match autunnali sabato prossimo a Bedford, in Inghilterra. L’incontro è in programma al Galdington Road di Bedford, il 23 novembre con kick off ore 15.00, le 16.00 italiane. Per le azzurre di Andrea Di Giandomenico le sfide con Giappone e Inghilterra sono fondamentali nella preparazione per il prossimo Sei Nazioni, in ...

Rugby femminile – L’Italdonne pareggia contro il Giappone a L’Aquila : Italdonne: a L’Aquila la Nazionale femminile di Rugby pareggia 17-17 contro il Giappone La Nazionale Italiana femminile pareggia 17-17 contro il Giappone, sedicesimo nel ranking internazionale, nel test-match che al “Fattori” de L’Aquila segna il debutto stagionale delle Azzurre di Di Giandomenico, reduci dal secondo posto nel 6 Nazioni 2019 di categoria. Orfane di alcune veterane – tra cui il capitano Manuela Furlan – le Azzurre, ...

Rugby femminile : Italia-Giappone 17-17 - azzurre non convincono nell’esordio stagionale : Pareggia 17-17 l’Italdonne nel match d’esordio stagionale contro il Giappone a L’Aquila. Match influenzato dal terreno pesante e dalla pioggia, ma dove le azzurre di Di Giandomenico faticano a trovare la quadra, segnano due mete con la Stefan e una con Cammarano, ma si fanno recuperare e devono accontentarsi di un deludente pareggio. Avvio di marca nipponica, con le giapponesi che controllano l’ovale per lunghi minuti, ma ...

LIVE Italia-Giappone 17-17 Rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : pareggio con un po’ di delusione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per averci seguito, appuntamento a settimana prossima per la sfida all’Inghilterra. Termina la partita: un’Italia non eccellente pareggia con il Giappone per 17-17. Finisce qui l’incontro, molto probabilmente: l’arbitro va al TMO per rivedere l’ultima azione. 83′ Azzurre che ci provano con la forza della dispreazione. 82′ Italia che recupera ...

LIVE Italia-Giappone 17-17 Rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : pareggio nipponico : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 65′ Altro errore azzurro, mischia per le giapponesi. 63′ Trasformazione per le nipponiche. C’è il pareggio: 17-17. 62′ Clamoroso buco nella difesa azzurra e arriva la meta al centro dei pali per le nipponiche. 61′ Ora torna a spingere il Giappone. 59′ Ancora cambi per l’Italia. 58′ Non entra il calcio di Sillari. 17-10 Italia. 57′ ...

LIVE Italia-Giappone 12-10 Rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : due mete per Stefan! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Italia in difficoltà ma in vantaggio al termine della prima frazione di gioco. 40′ Sbaglia la trasformazione il Giappone: termina 12-10 il primo tempo. 39′ Meta per il Giappone al largo: Minami sorprende la difesa tricolore. L’arbitro conferma dopo il TMO. 38′ Sprecano l’opportunità le nipponiche, ma continuano a spingere. 37′ Giappone che arriva vicinissimo ...

LIVE Italia-Giappone 5-5 Rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : pareggio azzurro con Stefan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26′ Azzurre che continuano a fare tanta fatica. 24′ Torna a spingere il Giappone. 22′ Non c’è la trasformazione: 5-5. 21′ META AZZURRA! La mischia è eccellente, l’ovale si muove bene al largo e Stefan schiaccia indisturbata. 20′ Azzurre che addirittura optano per la mischia. 19′ Benissimo l’Italia in touche, arriva il fallo delle nipponiche ...

LIVE Italia-Giappone 0-5 Rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : prima meta per le nipponiche : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20′ Azzurre che addirittura optano per la mischia. 19′ Benissimo l’Italia in touche, arriva il fallo delle nipponiche proprio vicinissimo alla linea di meta. 18′ Ottima giocata di Stefan al largo, c’è calcio per l’Italia che andrà nuovamente in touche. 17′ Azzurre comunque in difficoltà, fanno fatica a creare occasioni e soffrono le ripartenze ...

LIVE Italia-Giappone Rugby femminile - Test Match 2019 in DIRETTA : esame importante per le azzurre verso il Sei Nazioni : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La formazione dell’Italia Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, Test Match per la Nazionale femminile di rugby. A L’Aquila tornano in campo le azzurre in un Test sulla carta non impossibile, attualmente seste nel ranking mondiale, mentre le nipponiche sono solo sedicesime. L’obiettivo è quello di prepararsi al meglio in vista della prossima stagione che ...

Italia-Giappone Rugby femminile oggi : orario d’inizio - come vederla in tv e streaming : oggi, sabato 16 novembre, alle ore 14.30, si disputerà il Test Match di rugby femminile tra Italia e Giappone, che si giocherà allo Stadio Tommaso Fattori de L’Aquila, in Abruzzo. Si tratta del primo dei due incontri in programma per le azzurre in questa finestra autunnale di sfide internazionali, con la Nazionale che giocherà poi sabato 23 in Inghilterra. Il Test Match autunnale di rugby femminile tra Italia e Giappone sarà trasmesso ...

Rugby femminile - Ilaria Arrighetti : “Domani avrà sicuramente un sapore particolare per me la partita” : Si disputerà domani il Test Match della Nazionale italiana di Rugby femminile, che scenderà in campo alle ore 14.30 allo stadio “Tommaso Fattori” de L’Aquila contro il Giappone: fascia di capitano per la prima volta indossata da Ilaria Arrighetti, alla 43ma presenza in azzurro. Proprio il capitano azzurro ha parlato alla vigilia al sito federale: “I Test Match autunnali sono importanti nell’ottica di fornirci nuove ...

Rugby femminile - il XV dell’Italia per il Test Match col Giappone. La formazione scelta da Andrea Di Giandomenico : Il CT della Nazionale italiana di Rugby femminile, Andrea Di Giandomenico, ha comunicato la formazione che scenderà in campo sabato 16 novembre alle ore 14.30 allo stadio “Tommaso Fattori” de L’Aquila nel Test Match contro il Giappone: fascia di capitano per la prima volta indossata da Ilaria Arrighetti, alla 43ma presenza in azzurro. L’estremo sarà Sarasso, mentre sulle ali titolari Magatti e Stefano, con i centri che ...

Rugby femminile - Italia-Giappone : data - programma - orario e tv : L’attesa sta per concludersi: sabato 16 novembre, alle ore 14.30, si disputerà il Test Match di Rugby femminile tra Italia e Giappone, che si giocherà allo Stadio Tommaso Fattori de L’Aquila, in Abruzzo. Si tratta del primo dei due incontri in programma per le azzurre, che giocheranno poi il 23 novembre in Inghilterra. Il Test Match autunnale di Rugby femminile tra Italia e Giappone sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su ...

Rugby femminile - Serie A 2019-2020 : risultati e classifiche della quinta giornata : quinta giornata per il campionato femminile di Serie A di Rugby. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata. GIRONE 1 domenica, 10 novembre 2019 14:30 Unione R. Capitolina – Valsugana Rugby Padova 10 : 37 Arbitro: Fabio Paolucci (AQ) 14:30 Itinera CUS Torino – CUS Ferrara Rugby 24 : 12 Arbitro: Gabriele Fasano (TO) 14:30 HBS Colorno – Red Panthers ...