Napoli | nel fortino della camorra i minimarket low cost senza licenza

Corsport : Ancelotti - il “normal one” per ricomporre la frattura nel Napoli : Ancelotti torna al comando portando con sé il suo carico di normalità che in questo momento serve tanto al Napoli. Starà a lui adesso, secondo il Corriere dello Sport, cercare una scorciatoia per uscire da questa crisi e rimettere insieme i cocci andati in frantumi tanto rumorosamente il martedì dell’ammutinamento. Ancelotti metterà in campo tutte le sue doti da “normal one”, come lo definisce il quotidiano sportivo Ancelotti ...

Uomini e Donne - Oscar e Eleonora : lite e caos a Napoli nel locale - spiffero : Uomini e Donne, Oscar ed Eleonora nervi tesi a Napoli. Si parla di un intervento dei buttafuori. Lo spiffero: “L’ex corteggiatrice avrebbe ammesso davanti a diversi testimoni la relazione con Nunzio”. Lui sarebbe l’ex della sorella di Branzani Da Napoli arriva uno spiffero ‘litigioso’ che parla di nervi assai tesi tra Eleonora Rocchini e Oscar […] L'articolo Uomini e Donne, Oscar e Eleonora: lite e caos a ...

Maltempo nel Golfo di Napoli : Procida isolata - difficoltà nei collegamenti per Ischia : Le avverse condizioni meteo hanno provocato il blocco totale dei collegamenti marittimi per l’isola di Procida mentre Ischia viene attualmente collegata da un’unica nave da e per Pozzuoli (Napoli). Fortissimo il vento di scirocco. Situazione simile per Ischia, collegata finora da una sola nave partita dal porto di Casamicciola per Pozzuoli. Del tutto sospesa l’attività marittima ad Ischia Porto e Forio. Per Procida si spera in ...

Napoli : pericoloso detenuto fa visita ai parenti nel campo rom di Secondigliano - il figlio piccolo finge un malore e lui evade : Nella tarda mattinata di oggi un pericoloso detenuto di etnia rom è evaso durante la visita ad un familiare al campo rom di Secondigliano. A comunicarlo è il segretario generale...

La Onlus Opportunity inaugura il Vicolo della Cultura nel Rione Sanità di Napoli : Una nuova opportunità di rinascita per la città di Napoli grazie ad Opportunity - Onlus. Un progetto che farà da trampolino di lancio per la rivalutazione del Rione Sanità, per la trasformazione e il riutilizzo dei beni confiscati alla Camorra. L'Onlus Opportunity invita tutti i cittadini napoletani all'inaugurazione del Vicolo della Cultura nel Rione Sanità. Dopo un anno esatto dall'inaugurazione dei beni immobili confiscati alla Camorra, ...

Mercato Napoli – Nuovo obiettivo di Giuntoli - nel mirino Kessie : Stando alle dichiarazioni di Pasquale Guarro a Radio Marte si riaccende l’interesse del Napoli verso Franck Kessie Kessie era già stato accostato al Napoli quando vestiva la maglia dell’Atalanta. Le parole di Guarro: “Giuntoli ha contattato l’agente Atangana per chiedere del rossonero. A Milano c’è poco spazio per lui e potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Le parti sono favorevoli a separarsi ma non so se ...

Napoli - chiuso di nuovo l’Archivio storico municipale per “problemi strutturali”. Lavori previsti nel 2018 partiranno (forse) nel 2020 : “A decorrere dal 15 ottobre 2019, e fino a diversa indicazione, è possibile accedere alla sala studio solo su appuntamento, inviando la richiesta al seguente indirizzo e-mail: archivi.storici.biblioteche@comune.Napoli.it”. Sul portale del Comune di Napoli, le indicazioni sul nuovo orario dell’Archivio storico municipale raccontano di un’apertura col contagocce. Nella sostanza, una chiusura per la struttura seicentesca di salita ...

Napoli in crisi individuale : nessun azzurro nella formazione best 11 di Opta : Non c’è nessuno del Napoli tra i migliori 11 giocatori di serie A dopo 12 giornate di campionato. Opta, elaborando i dati delle performance individuali con un algoritmo, ha stilato la formazione ideale arrivati a questo punto. E nel 3-4-1-2 non c’è nessun azzurro. In porta c’è Szczesny, non Meret, nonostante proprio il portiere fosse uno di quelli più papabili per rientrare nella squadra “statistica”. In difesa la ...

Napoli - Insigne avrebbe chiesto un aumento dell'ingaggio : nel 2020 ne parlerà con Raiola : Non basterebbero cinque milioni di euro per far sorridere Lorenzo Insigne, ne vorrebbe di più. Il capitano del Napoli rientrerebbe tra i personaggi autori della 'rivolta' contro la società calcio Napoli. I maggiori quotidiani odierni si focalizzano su una richiesta che sarebbe stata avanzata dal capitano del Napoli nei confronti della società: una richiesta di aumento dell'ingaggio, in vista della prossima stagione. Parliamo di un aumento ...

Repubblica : Mertens spera nell’intesa in extremis con il Napoli. Dipende tutto da De Laurentiis : Nel cuore e nei pensieri di Dries Mertens resta sempre il Napoli. L’attaccante belga, secondo quanto scrive Repubblica Napoli, spera che la questione del suo rinnovo con il club si possa sanare. Queste le parole del quotidiano: “Mertens, invece, coltiva ancora la speranza di trovare l’intesa in extremis, ma De Laurentiis era stato molto chiaro già prima del pasticciaccio di Champions. Lo strappo ha complicato il quadro e il belga si ...

Napoli come Roma (quasi) : nella capitale 8mila alberi a rischio caduta : Gli alberi costituiscono un problema non solo a Napoli, ma anche a Roma. A Napoli impongono al Comune di chiudere le scuole appena il vento è troppo forte, poiché costituiscono un problema di sicurezza. Oggi scopriamo, dal Messaggero, che gli alberi sono un bel grattacapo anche per l’amministrazione Romana. Quelli a rischio caduta, nella capitale, sarebbero addirittura 8mila. Il quotidiano – che però è decisamente contrario alla ...

La Gazzetta : “Ibrahimovic può andare a Napoli - è cresciuto nel ghetto di Malmoe - si è vaccinato” : Qualsiasi polemica sarebbe inutile, ci limitiamo a riportare le righe scritte dal giornalista Sebastiano Vernazza oggi a pagina 3 sulla Gazzetta dello sport a proposito di un possibile trasferimento di Ibrahimovic al Napoli. Ogni commento sarebbe superfluo. Napoli. Città bellissima da visitare, difficile da vivere nella quotidianità. Ibra però è cresciuto a Rosengard, il ghetto di Malmoe che ha poco da invidiare a certi quartieri napoletani ...

Previsioni Meteo Napoli : forti piogge con 50/60 mm nelle ultime 24 ore e vento forte. Maltempo pesante a oltranza : Previsioni Meteo Napoli – pesante Maltempo sul capoluogo partenopeo e su tutto l’hinterland. Da ieri l’area è sferzata da venti forti in prevalenza meridionali, fino a 100/120 km/h su alcuni settori insulari, costieri e sui promontori interni, specie della Penisola Sorrentina. Oltre al vento tempestoso a completare un quadro Meteorologico particolarmente perturbato, forti piogge e rovesci intensi, ricorrenti nelle ultime 24 ...