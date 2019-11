Il gasolio dei barconi in mare | Disastro per tutta Lampedusa

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 18 novembre 2019) Un vero e proprioambientale a. A denunciare lo stato d'emergenza è il sindaco di, Totò Martello. Nelle ultime ore, a ridosso del Molo Favarello, a causa del maltempo, si è ribaltata una imbarcazione arenata in porto dal 2012. Si tratta di un barcone usato dai trafficanti di uomini per le traversate nel Mediterraneo in quel tratto diche separa la Sicilia dalla Libia. L'imbarcazione ha riversato intutto ilprovocando un gravissimo inquinamento ambientale in uno dei tratti di costa dell'isola più battuti dai turisti e soprattutto dai pescatori. In poco tempo è entrata in azione la Capitaneria di porto che sta cercando di fronteggiare lo sversamento delinche potrebbe alterare l'equilibrio dell'ecosistema presente inCome ha affermato il sindaco Martello la situazione è abbastanza grave. E così il primo cittadino ha ...

