Hong Kong | l' assedio al Politecnico e lo spettro di una nuova Tienanmen

Decine di manifestanti bloccati dentro al Politecnico di Hong Kong sono scappati calandosi con una fune : Decine di manifestanti bloccati dentro al Politecnico di Hong Kong sono scappati dall’assedio della polizia calandosi con una fune verso una strada non sorvegliata dove Decine di altre persone in moto e motorini li stavano aspettando. I manifestanti si trovavano nel

Arresti e scontri a Hong Kong - il Politecnico resta sotto assedio della polizia : L' assedio della polizia di Hong Kong al PolyU, il Politecnico diventato la roccaforte dei manifestanti, non accenna ad allentarsi. Dopo un braccio di ferro andato avanti per tutta la notte, alcuni manifestanti hanno provato ad uscire dal campus ma la polizia li ha ar resta ti o ha lanciato lacrimogeni e i proiettili di gomma contro di loro. La polizia ha invitato a piu' riprese i giovani ad arrendersi e intanto il governatore Carrie Lam appare ...

Cina : nessun compromesso su Hong Kong : 10.30 Non c'è "alcun margine" di compromesso nella "lotta" contro i manifestanti antigovernativi a Hong Kong: lo scrive in prima pagina il quotidiano del partito comunista cinese. "Abbiamo di fronte la battaglia fra tutela del principio 'un Paese,2 sistemi' e la sua distruzione-scrive la Voce del Popolo-Sulla questione,che coinvolge la sovranità nazionale e futuro di H.Kong, non c'è via di mezzo e assolutamente neanche spazio di compromesso. ...