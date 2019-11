Conte incontra a sorpresa i gestori dei locali dati alle fiamme a Centocelle

L'edicolante di Venezia incontra il premier Conte : "Ho avuto paura di morire. Sono senza lavoro - ma riaprirò" : L’acqua ha travolto la sua edicola alle Zattere ai Gesuati, a Venezia, e lui, Walter Mutti, era lì dentro. “L’edicola ha iniziato a traballare, poi a muoversi. Ho capito che stavo rischiando la vita, ho avuto paura di morire ma fortunatamente Sono rimasto lucido e Sono riuscito ad uscire. Ora Sono senza lavoro, ma riaprirò”, ha raccontato.VIDEO - Walter: “Aiuto, è volata nel ...

Merkel incontra Conte : “Dobbiamo portare avanti l’unione bancaria. Italia-Germania impegnate per sfide europee” : Sintonia sui migranti, la Libia, la Nato, un confronto sul dossier ArcelorMittal. E' quanto emerge dall'incontro tra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel svoltosi a Roma a Villa Doria-Pamphilj. Italia e Germania hanno un "impegno congiunto per affrontare le principali sfide che ci attendono, la migrazione, il rilancio della crescita, l'occupazione, lottare contro il cambiamento climatico, completare la governance ...

Ex Ilva - Conte incontra gli operai : “Se ArcelorMittal se ne va - battaglia legale durissima. Taranto è una città ferita - combattiamo tutti insieme” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affronta la rabbia degli operai dell’ex Ilva e, prendendo parte al consiglio di fabbrica permanente di Fiom, Uilm e Fim, dentro l’impianto gestito da ArcelorMittal, chiama i lavoratori all’unione per portare avanti “una battaglia” per il lavoro e la salvaguardia della salute degli abitanti di Taranto. “Si può fare impresa se si crea un rapporto solido con gli ...

