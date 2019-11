Codice rosso a Ispica | Giornate contro la violenza delle donne

Allerta Meteo Firenze : Codice rosso nell’Empolese fino a domani : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per oggi 17 e domani 18 novembre codice rosso per rischio idraulico nel reticolo principale per l’area del Valdarno Inferiore (Empolese), codice arancio per rischio idraulico nel reticolo principale per tutte le aree ad esclusione dell’Alto Mugello (Romagna–Toscana), codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore per tutto il ...

Allerta Meteo Veneto : Codice rosso su Alto Piave e Pedemontano per criticità idrogeologica : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso poco fa un nuovo bollettino nel quale si dichiara l'”Allerta rossa” per criticità idrogeologica sul bacino idrografico Alto Piave e Allerta arancio sul bacino Piave Pedemontano. L’Allerta arancio per criticità idraulica sulla rete principale è dichiarata su pressoché l’intero territorio. L’avviso di criticità ha validità dalle ore ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani Codice rosso e arancione per forte maltempo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo di color rosso, dalle 18 di oggi alle 12 di lunedì, per il rischio di criticità idrogeologica nel pordenonese e di color arancione sul resto della regione per piogge molto intense, neve, vento forte, acqua alta e mareggiate. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni diffuse inizialmente moderate, poi da stanotte in genere intense e temporalesche; molto ...

Acqua alta a Venezia - attesa un'altra marea da Codice rosso. DIRETTA : Il governo delibera lo stato di emergenza e lo stanziamento di 20 milioni di euro per gli interventi più urgenti. L'ex direttore dell' Agenzia del Demanio Elisabetta Spitz supercommissario per il Mose. Scuole chiuse nel Bellunese

Ottavia : investiti da auto - due pedoni in Codice rosso : Roma – È di due persone ferite il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, alle 20 circa, in viale Esperia Sperani, in zona Ottavia a Roma. I due sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano fuori dalle strisce. Feriti un uomo polacco di 33 anni che si trova al Gemelli in codice rosso e una donna italiana di 50 anni al San Filippo Neri sempre in codice rosso. Illeso il conducente del veicolo Fiat Panda: si ...

“Codice Rosso”- A Milano un evento contro la violenza sulle donne tra pugilato ed esperti del settore : Lo spazio antologico degli East End Studios di Milano si trasforma in un ring reale e metaforico per combattere violenze domestiche, maltrattamenti e femminicidi Il 16 novembre dalle 18:00 nella suggestiva cornice dello spazio antologico, East End Studios di via Mecenate 84/10 si svolgerà “Codice Rosso”, un evento per le donne nel quale si alterneranno sul ring 16 atlete dilettanti di pugilato e 2 atleti professionisti, per un totale di ...

Minaccia la moglie con l'ascia. Attivato il "Codice rosso" : All'uomo, un 45enne di Poggibonsi (Siena), è stato vietato di avvicinarsi alla famiglia e di mettersi in contatto, in qualunque modo, con la moglie. Le violenze andavano avanti da tempo aggressione codice rosso violenza domestica Raffaello Binelli ?Url ...

Incidente stradale sulla SS624 Palermo-Sciacca - una donna in Codice rosso : Un grave Incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 624 Palermo-Sciacca. Una donna è stata trasportata in ospedale in codice rosso in seguito ad un violentissimo scontro frontale tra due automobili. Il sinistro si è verificato all’altezza del comune di San Cipirello (Pa). Ad impattare sono state una Citroen, guidata dalla donna di 48 anni, e una Mercedes, guidata da un uomo. Ad avere conseguenze più ...

Incidente tra tir : due feriti - uno trasportato in Codice rosso : Roma – Incidente brutale avvenuto ieri sera intorno alle 21 nei pressi di Fiumicino, in via della Corona Boreale. Due camion di dimensioni notevoli si sono scontrati e hanno provocato il ferimento dei due autisti al loro interno. Uno dei due malcapitati è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale Grassi di Ostia Oltre all’ambulanza sono intervenuti in loco gli agenti della Polizia locale di Fiumicino, che hanno fatto ...

Felice Maniero arrestato grazie alla legge Codice rosso - l’ex boss accusato di maltrattamenti : l’ex boss della Mala del Brenta Felice Maniero è stato arrestato a Brescia con l’accusa di maltrattamenti sulla compagna. “Faccia d’angelo”, così era chiamato, da tempo vive nella città lombarda con una nuova identità. Ora è in carcere a Bergamo. L’arresto – come riporta Il Giornale di Brescia – è scattato ieri dopo la denuncia della donna e secondo le nuove regole del Codice rosso, la legge introdotta ad agosto e che ...

Mirco Garrone ricoverato in Codice rosso : il vincitore del David di Donatello è stato investito da un trattore : È stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Terni Mirco Garrone, 63 anni, montatore italiano vincitore del David di Donatello per il film “Mio fratello è figlio unico“, film capolavoro di Daniele Lucchetti. Ha un trauma cranico e un trauma toracico. Secondo quanto riferito da Fanpage, Garrone si trovava a bordo di un trattore nelle campagne di Giove, in provincia di Terni, dove il montatore ha una casa, quando ...

Notte da incubo ad Andria - crolla palazzina : Vigile del Fuoco in Codice rosso - il VIDEO SHOCK del crollo : Grande paura nella Notte ad Andria, in Puglia, dov’è crollata una palazzina in via Pisani. Diversi feriti, tra cui un Vigile del Fuoco colpito alla testa da un pezzo di muro crollato mentre era già intervenuto sul posto insieme ai colleghi. Il pompiere è stato trasportato in codice rosso all’ospedale cittadino Bonomo. Secondo le prime informazioni, la palazzina sarebbe crollata in seguito alla demolizione di un edificio attiguo. ...

Roma. Autobus Atac si schianta in via Cassia : 29 feriti 9 sono in Codice rosso : Terribile incidente in via Cassia. Un Autobus della linea 301 dell’Atac è sbandato finendo contro un albero. E’ successo all’altezza