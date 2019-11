A Profound Waste of Time su Kickstarter per il secondo numero di una rivista che profuma

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 18 novembre 2019) Nel caso in cui non abbiate mai sentito parlare di Aoffortunatamente ci siamo qui noi a venirvi in soccorso perché si tratta sicuramente di un'iniziativa particolare e degna di nota nel mondo dei videogiochi. L'occasione per scrivere di questa particolare? La presenza suda ormai alcuni giorni della campagna di raccolta fondi per il.Aofè un progetto che viene lanciato supraticamente tre anni fa e che è riuscito a racimolare ben £39.000. Si tratta di unacartacea in lingua inglese che raccoglie le storie di diversi sviluppatori e di diversi autori del settore e che lo fa all'interno di un volume che sembra a tutti gli effetti un pezzo da collezione ricco com'è di artwork e piccoli capolavori visivamente incredibili.Dopo il successo del primoeccoci quindi di fronte a un nuovo ...

Eurogamer_it : Non potevamo non parlarvi del ritorno della splendida rivista A Profound Waste of Time! #AProfoundWasteofTime #APWOT - Flower_Curly : Ho appena dato il mio sostegno a A Profound Waste of Time: Issue 2 su @Kickstarter - Bellanapoli_ : Ho appena dato il mio sostegno a A Profound Waste of Time: Issue 2 su @Kickstarter -