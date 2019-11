Sebastian Vettel | GP Brasile F1 2019 | “Io stavo andando diritto | non so perché ci siamo

F1 - GP Brasile 2019 : Sebastian Vettel contro tutti. Leclerc atteso alla grande rimonta : Ad Interlagos è tutto pronto per assistere domani al GP del Brasile, penultimo round di un Mondiale 2019 che dalla pausa estiva si è decisamente ravvivato. Tante le emozioni regalate dalla pista in questa seconda parte di stagione dove i valori in campo si sono decisamente avvicinati e il dominio Mercedes delle primissime gare è sparito, proponendo avvincenti duelli soprattutto durante le qualifiche. Non ha fatto eccezione la sessione di ieri ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Risultato soddisfacente - la Ferrari funziona” : Ci ha provato in tutti i modi Sebastian Vettel a conquistare la pole position del Gran Premio del Brasile 2019 di F1, ma nulla ha potuto contro la prepotenza della Red Bul di Max Verstappen nel secondo settore. Il tedesco è riuscito nel suo obiettivo di mettersi alle spalle le due Mercedes e domani proverà a guadagnarsi la testa della corsa presumibilmente già in curva 1 o sfruttando il dritto che precede la 4. Di seguito il VIDEO ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “La vettura si è migliorata durante le qualifiche. Sono cautamente ottimista per domani” : Ci ha provato in tutti i modi Sebastian Vettel a conquistare la pole position del Gran Premio del Brasile 2019 di F1, ma nulla ha potuto contro la prepotenza della Red Bul di Max Verstappen nel secondo settore. Il tedesco è riuscito nel suo obiettivo di mettersi alle spalle le due Mercedes e domani proverà a guadagnarsi la testa della corsa presumibilmente già in curva 1 o sfruttando il dritto che precede la 4. C’è comunque soddisfazione ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Giornata discreta - ora guardiamo ai dettagli. In gara sarà difficile” : Sebastian Vettel ha timbrato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Interlagos. Il tedesco della Ferrari ha stampato il miglior tempo nella seconda sessione del venerdì andato in scena sull’asciutto e può ritenersi ampiamente soddisfatto del risultato come traspare dalle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Penso che sia stata una ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Giornata discreta - dovremo curare i dettagli in ottica gara” : Sebastian Vettel chiude in vetta il venerdì del Gran Premio del Brasile 2019 di Formula Uno ma non vuole sbilanciarsi troppo in vista di qualifiche e gara. Sul circuito di Interlagos la sua Ferrari ha esordito nel migliore dei modi ed il tedesco analizza le sue due prime sessioni di prove libere in questa maniera: “Direi che abbiamo vissuto una giornata discreta – sottolinea ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo capito di cosa ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Gli attacchi di Verstappen? Un commento da immaturo - lo ignoro : è irrilevante” : Sebastian Vettel si appresta a disputare il GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend a Interlagos. Il tedesco torna in pista dopo il ritiro forzato di Austin dove dovette parcheggiare la sua Ferrari nel corso dell’ottavo giro per un cedimento strutturale della sospensione posteriore destra. Il pilota del Cavallino Rampante punta al bottino grosso sul tracciato di San Paolo ed è pronto alla sfida ...

Sebastian Vettel F1 - GP Brasile 2019 : “Ad Interlagos può accadere di tutto - una pista amica per la Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto per affrontare il penultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Interlagos (Brasile), il quattro volte iridato, sulla Ferrari, vuol cancellare la sfortunata gara ad Austin (Stati Uniti) e rifarsi sulla pista sudamericana. Il ritiro per la rottura della sospensione posteriore destra, dovuta ad uno dei tanti bump presenti sul circuito del Texas, è stato assai doloroso per lui, che sperava di essere della ...

Charles Leclerc e Sebastian Vettel : quanto guadagnano i piloti della Ferrari? Grande differenza di stipendio : ma le gerarchie… : Il Mondiale 2019 di F1 volge al termine e i giochi sono fatti: Lewis Hamilton e Mercedes campioni del mondo. Sesto sigillo per il britannico e la scuderia di Brackley, che confermano il loro status di riferimento nel Circus. L’asso nativo di Stevenage, giungendo secondo lo scorso weekend ad Austin (Stati Uniti), ha compiuto un ulteriore passo che lo avvicina ai sette titoli di Schumi. Hamilton, centrando il suo 150° podio in carriera, ha ...

F1 - Sebastian Vettel contrario alla regola del casco unico : “È una m…a - non possiamo esprimerci” : Il casco è uno degli oggetti più importanti per un pilota, oltre a essere un irrinunciabile strumento per la sicurezza è anche un mezzo per esprimere tutta la propria personalità. I piloti sono soliti cambiare la colorazione dell’elmetto più volte nel corso della stagione, ma non in Formula Uno dove la FIA ha imposto un regolamento secondo la quale i caschi devono mantenere sostanzialmente la stessa decorazione nel corso della stagione per ...

F1 - Charles Leclerc e Sebastian Vettel : lotta per il terzo posto nel Mondiale e per la supremazia in Ferrari. Chi avrà la meglio? : Mancano due gare al termine del Mondiale F1 2019, si tornerà in pista il 17 novembre in Brasile e poi spazio alla grande chiusura del 1° dicembre ad Abu Dhabi. Lewis Hamilton si è già laureato Campione del Mondo conquistando così il sesto titolo iridato in carriera, il compagno di squadra Valtteri Bottas si è matematicamente garantito il secondo posto grazie al successo negli USA: doppietta Mercedes grazie al britannico e al finlandese che sono ...

F1 - Lewis Hamilton e Sebastian Vettel in scadenza di contratto. Intrighi di mercato per il 2021 - il britannico può approdare in Ferrari? : Lewis Hamilton e Sebastian Vettel sono in scadenza di contratto nel 2020: rinnoveranno i propri matrimoni con Mercedes e Ferrari oppure prenderanno altre strade? Questo sarà uno dei grandi temi che caratterizzeranno la prossima stagione di Formula Uno, tutti gli appassionati delle quattro ruote si chiedono quale sarà il futuro dei due uomini di riferimento del Circus anche perché le loro mosse influenzeranno tutto il mercato e la composizione ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP USA 2019 : “Avevo problemi fin dall’inizio - poi si è rotta la sospensione” : Domenica estremamente negativa per la Ferrari ad Austin (Stati Uniti), sede del terzultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato del Texas la Rossa è incappata in una prestazione estremamente negativa nel giorno del sesto titolo del britannico Lewis Hamilton e del successo di tappa del finlandese Valtteri Bottas. La quarta posizione del monegasco Charles Leclerc è da associare al ritiro del tedesco Sebastian Vettel, costretto ad alzare ...

VIDEO Sebastian Vettel si ritira nel GP USA 2019 : si rompe la sospensione della Ferrari : Domenica estremamente negativa per la Ferrari ad Austin (Stati Uniti), sede del terzultimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato del Texas la Rossa è incappata in una prestazione estremamente negativa nel giorno del sesto titolo del britannico Lewis Hamilton e del successo di tappa del finlandese Valtteri Bottas. La quarta posizione del monegasco Charles Leclerc è da associare al ritiro del tedesco Sebastian Vettel, costretto ad alzare ...