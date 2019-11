Ragusa | Per non dimenticare Pamela Canzonieri | uccisa a 39 anni

Confcommercio Ragusa : pagare 500 euro per un volo è un sacrifico insostenibile : Confcommercio provinciale Ragusa pronta a fare partire una mobilitazione collettiva che garantisca il diritto della continuità territoriale

Ragusa - l'associazione Il lungo baffo chiede tutela per gli animali : L’associazione Il lungo baffo, dopo essere intervenuta per denunciare il feroce soffocamento di un gattino a Marina di Ragusa avvenuto pochi giorni fa

Rai News 24 a Ragusa Per il Commissario Montalbano : Un reportage di Rai News 24 sulle location Ragusane della fiction “Il Commissario Montalbano” per capire quali ricadute ci siano state sul territorio.

Ragusa - domanda per pratica forense Inps : È stata avviata la nuova procedura per l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’Inps.

Maltempo : tetti scoperchiati e alberi sradicati a Ragusa - Vittoria e Pozzallo : Maltempo, forte vento e pioggia. Diverse le chiamate al 115 per tetti scoperchiati dal forte vento ed alberi sradicati a Ragusa, Vittoria e Pozzallo.

Ragusa - cerimonia per strage Nassiriya FOTO : Ragusa:16° Anniversario della strage di Nassiriya e 11esima ricorrenza della Giornata del Ricordo “delle vittime militari e civili missioni

Scuole chiuse a Ragusa Per maltempo : Il sindaco di Ragusa in un post pubblicato su facebook annuncia per domani 12 novembre la chiusura di tutte le Scuole. Allerta meteo rossa

Allerta rossa a Ragusa Per domani 12 novembre : Allerta meteo rossa a Ragusa per domani, martedì 12 novembre. Lo annuncia la protezione Civile della Sicilia.

Alfabetizzazione per stranieri : corso a Ragusa : Alfabetizzazione per stranieri. Prende il via, come ogni anno nel mese di novembre, l’attività di formazione organizzata da Adra a Ragusa

Allerta meteo arancione : al momento scuole aperte a Modica - Scicli e Ragusa : I sindaci di Scicli, Modica e Ragusa sono in continuo contatto per valutare una eventuale chiusura delle scuole per domani per Allerta meteo

Ragusa - bancomat per pagare caffè e cappuccino nei bar : Commissioni insostenibili per i bar della provincia di Ragusa per chi paga caffè e cappuccino con il bancomat, Manenti: attività costrette a chiusura

Ragusa - uccide a pugni la madre perché rimasto chiuso fuori casa : arrestato : È morta per emorragia celebrale 20 giorni dopo l’arrivo in ospedale la 79enne Santa Trovato. Sei mesi dopo sono scattate le manette per il figlio Carmelo Chessari, 48 anni. Per i carabinieri di Ragusa, sin da subito la versione fornita dal figlio, unico convivente della donna, erano apparse sospette. Dopo mesi l’uomo ha confessato di aver aggredito la madre perché, rimasto chiuso in terrazzo, non era riuscito a rientrare in casa. ...

Ragusa - mancata raccolta indifferenziata : ecco perchè : Il Comune di Ragusa spiega ai cittadini la mancata raccolta indifferenziata in alcune zone della città. Sarà effettuata lunedì 11 novembre

Ragusa. Carmelo Chessari arrestato per l’omicidio della madre Santa Trovato : Carmelo Chessari è stato arrestato. L’uomo di 48 anni è accusato di avere ucciso a pugni la madre al culmine