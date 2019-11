Quando l' Italia andava veloce grazie a Piaggio

Paola Ferrari confessa a Storie Italiane : "Quattro anni fa ho scoperto di avere un fratello Quando lui era già morto" : A Storie Italiane, la giornalista sportiva rivela di aver scoperto l'esistenza di un fratello che purtroppo non ha mai potuto conoscere.

Masterchef Italia 9 data d’inizio - Quando comincia l’edizione 2020 : quando inizia Masterchef 9? C’è la data: le anticipazioni sull’edizione 2020 Abbiamo la data d’inizio di Masterchef Italia 9! E non manca molto. L’annuncio dell’inizio della nuova edizione è arrivato stasera, ma non tramite comunicati o tramite i social network. Sky ha deciso di annunciare Masterchef 2020 prima di mandare in onda il nuovo programma […] L'articolo Masterchef Italia 9 data d’inizio, quando ...

Il transito di Mercurio sul disco solare - un evento imperdibile : come e Quando vederlo dall’Italia : La data è lunedì 11 novembre, l’orario, qui in Italia, va grosso modo dalle 13:35 al tramonto: è l’appuntamento con il fenomeno astronomico dell’anno, il transito di Mercurio sul disco solare. Un evento non frequente: avviene in media 13 volte ogni secolo, sempre nei mesi di maggio o novembre, l’ultimo si è verificato il 9 maggio 2016 e per il prossimo occorrerà attendere 13 anni. Un evento che le astronome e gli astronomi dell’Inaf – ...

Ex Ilva - Quando Calenda disse no al rilancio della seconda cordata : “Acciaitalia? I Paesi seri non cambiano regole in corsa” : Era la “migliore offerta” secondo i parametri di gara e “nessun lavoratore sarà licenziato”. E quel rilancio di Acciaitalia, la cordata perdente allora guidata da Lucia Morselli che oggi è a capo di ArcelorMittal, che avrebbe ribaltato la situazione perché i tecnici avevano valutato migliore il suo piano industriale, “era contrario alle procedure di gara e avrebbe presupposto un decreto legge che ci avrebbe ...

Storie Italiane - Raffaella Fico : “Mia figlia Pia chiamata “ne*** di me***” e anche io Quando stavo con Balottelli venivo salutata col verso della scimmia” : Raffaella Fico sta con il suo ex compagno e padre di sua figlia, Mario Balotelli. La showgirl, ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, si è detta soddisfatta che il giocatore abbia fatto scoppiare la polemica dopo gli insulti razzisti ricevuti dai tifosi del Verona. “Ci siamo incontrati finita la partita col Verona, sicuramente era triste e nervoso – ha raccontato la Fico – una reazione normale: a chiunque fa male esser ...

Italia affidabile “solo” Quando gli altri non lo sono - dice l'agenzia di rating Dbrs : Milano. Fino a pochi mesi fa l’Italia era considerata dagli investitori internazionali uno dei due maggiori fattori di rischio geopolitico per l’Eurozona insieme con la Brexit, quando si pensava che questa potesse avvenire con un perorso regolamentato. La percezione è molto cambiata da agosto in ava

Che peccato il prezzo dello Xiaomi Mi Note 10 - a Quando in Italia : Con un po' di delusione scrivo questo articolo relativo al prezzo dello Xiaomi Mi Note 10 in Italia. Il telefono presentato in anteprima ieri in Cina e solo qualche ora fa anche in Spagna a Madrid si è palesato in ogni suo dettaglio: dalla più che apprezzabile scheda tecnica fino alla questione disponibilità e valore commerciale. Su quest'ultimo aspetto c'è da restare delusi, visto che il brand sta progressivamente abbandonando la sua politica ...

La première di Queste Oscure Materie promossa con riserva : Quando andrà in onda in Italia? : Finalmente il pubblico non deve accontentarsi di trailer, foto promozionali o sneak peek perché la première di Queste Oscure Materie finalmente è andata in onda negli Usa e in Uk facendo felici i fan di Philip Pullman, almeno in parte. Come sempre è difficile quando ci si avventura nella trasposizione di una saga di questo tipo e se il film del 2007 di Chris Weitz (nonostante annoverasse un cast di primo ordine) ha fatto flop, l'adattamento di ...

Il segreto : ALEJANDRA MECO (Elsa) arriva in Italia - ecco Quando e dove : Grande notizia per gli appassionati delle soap spagnole: arriverà in Italia ALEJANDRA MECO, direttamente da Il segreto dove interpreta Elsa. ALEJANDRA, senza dubbio, è la superstar delle soap spagnole più amata e popolare. È lei l’unica attrice ad aver interpretato prima Una vita e poi Il segreto, dove la vediamo ancora, nei panni dell’eroina romantica. Ad Acacias 38 era la maestra Teresa, adesso a Puente Viejo è la dolce e ...

Giro d’Italia 2020 : tutti i paesi e le regioni attraversate tappa per tappa. Quando il Giro passa sotto casa tua… : Sabato 9 maggio 2020 ci sarà il via ufficiale all’edizione numero 103 del Giro d’Italia, primo GT della prossima stagione: saranno ben 21 le frazioni che ci terranno compagnia fino al 31 maggio, Quando verrà incoronato il successore di Richard Carapaz. Di seguito, tappa per tappa ecco tutte le regioni, le province ed i comuni che verranno attraversati dalla Corsa Rosa. Giro D’ITALIA 2020 PRIMA tappa (sabato 9 ...

Asteroide “potenzialmente pericoloso” in arrivo : come e Quando vederlo dall’Italia : Tra pochi giorni è in programma un “passaggio ravvicinato”: si tratta di un Asteroide, e sarà perfettamente visibile dall’Italia anche con un piccolo telescopio. Il 25 ottobre, dopo le 19, il sasso cosmico passerà a 6,2 milioni di km dalla Terra, circa 16 volte la distanza Terra-Luna. L’Asteroide 1998 HL1 ha un diametro compreso tra 440 e 990 metri, e, per tale motivo, è classificabile come “potenzialmente ...

Due ragazzi cambiano il futuro della neurochirurgia. Quando pensate che l’Italia sia in declino - pensate a loro : Tutte le volte che pensate che l’Italia faccia schifo, che sia un Paese in declino, pensate a una persona. Perché nella nebulosa delle vostre relazioni e conoscenze, ci sarà sicuramente qualcuno che digrigna i denti e diamine ci mette tutto se stesso per migliorare le cose, che ha talento nel suo campo, che non si tira indietro. Il nome mettetelo voi, la storia è la vostra e l’Italia pure. Anche in questa che voglio raccontarvi, scoperta da poco ...

Calcio - Sorteggio Europei 2020 : Quando si svolge? Data - programma - orari e tv. Le fasce e le possibili avversarie dell’Italia : L’Italia ha vinto il Girone J di qualificazione agli Europei di Calcio 2020 con tre gare d’anticipo, ma gli azzurri dovranno provare a centrare dieci successi per essere tra le migliori del ranking e risultare tra le sei teste di serie in fase di Sorteggio della fase finale della manifestazione. Il Sorteggio della fase finale si terrà sabato 30 novembre alle ore 18.00 italiane a Bucarest, in Romania, ma l’Italia sa già che sarà ...