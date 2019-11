Aramco | al via la quotazione più grande della storia

Aramco - Ipo al via il 17 novembre Climate change fra i rischi in Borsa : La tanto attesa data per l’Ipo del secolo, così com’è stata definita la quotazione di Saudi Aramco, la società petrolifera dell’Arabia Saudita da cui proviene il 10% della produzione mondiale di greggio, è stata fissata: il 17 novembre iniziano le sottoscrizioni per lo sbarco in Borsa destinato a divenire la più grande quotazione in Borsa al mondo Segui su affaritaliani.it