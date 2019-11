A.Mittal,Boccia:scudo è già su tavolo

"Il ricatto noi non lo subiamo,è evidente che secontinua così sarà chiaro a tutti che è stato un errore venderla a. Lonon è un problema perché loè sul, ed è stato messo suldal presidente del Consiglio e da tutto il governo in maniera compatta". Così il ministro degli Affari Regionali: "Noi ci aspettiamo chetorni indietro rispetto al ricatto fatto. Il Paese ha reagito in maniera compatta, dal governo ai lavoratori alla magistratura",ha affermato.(Di domenica 17 novembre 2019)