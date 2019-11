L’esecuzione della condanna a morte di Rodney Reed | un uomo al centro di un controverso

Mancanza della fase sommaria nell’opposizione alL’esecuzione : Cassazione 9.7.2019 n 18332 Se la fase sommaria ex 617 comma 2 cpc e 618 cpc non viene introdotta per una scelta o per un errore imputabile alla parte, la quale, invece di proporre il ricorso al giudice dell'esecuzione per lo svolgimento di essa, introduce direttamente il giudizio di merito a cognizione piena, la conseguenza è la dichiarazione di improponibilità della domanda di merito.Continua a leggere