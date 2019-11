La mia Divina Commedia da record ' disegnata' su un lenzuolo di carta di 100 metri

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) Puntini. Milioni di puntini battuti a matita e sfumati con le dita. Su undilungo centroe alto quattro prende vita unain bianco e nero, fatta di sole immagini. La più grande che sia mai stata realizzata. Virgilio e Dante, l’amore impossibile tra Paolo e Francesca, Caronte che traghetta le anime dannate, e poi, un po’ più in là, superata la linea dei cinquanta, ecco l’Eden, il paradiso terrestre, con Beatrice avvolta in una nuvola di fiori. Scene e personaggi delle tre cantiche si animano su un unico rotolo di- lungo quanto un campo da calcio - in un’opera che è pronta a entrare nel Guinnes.La mano è di Enrico Mazzone, 37 anni, artista torinese trapiantato a Rauma, in Finlandia, piccola cittadina universitaria affacciata sul mar Baltico. Da tre anni, chiuso nella sua casetta in ...

