Ilva | i commissari straordinari denunciano ArcelorMittal ai pm di Taranto | “Fatti lesivi

Ex Ilva - commissari depositano denuncia : 13.01 I commissari di Ilva hanno depositato in Procura a Taranto un esposto denuncia con al centro "fatti e comportamenti inerenti al rapporto contrattuale con ArcelorMittal, lesivi dell'economia nazionale". E' quanto si legge in una nota. La richiesta Procura è di verificare la sussistenza di ipotesi di reato Intanto le imprese dell'indotto annunciano che da lunedì non manderanno più il proprio personale nei cantieri non avendo avuto risposte ...

Ex Ilva - l’ipotesi super commissario La linea del premier contro lo stop : «Il recesso non rispetta nemmeno il preavviso». Si valuta l’ipotesi di un accordo extragiudiziale per accelerare l’uscita di ArcelorMIttal dalle acciaierie. Ma è una strada complicata

Ex Ilva - commissari : evitare danni fatali : 21.50 Nessuna garanzia di continuità dello 'scudo penale' nel contratto di affitto ad ArcelorMittal dei rami di azienda della ex Ilva. Questo in sintesi il ricorso cautelare presentato al Tribunale di Milano dai legali dei commissari del polo siderurgico con base a Taranto. Inaccettabili le modalità affrettate di restituzione degli impianti siderurgici:si rischiano danni irreparabili alla produzone distruggendo l'azienda,dicono chiedendo ...

Ilva - Arcelor Mittal via il 4 dicembre - commissari presentano ricorso. Provenzano : non permetteremo stop. Procura apre inchiesta : Stop agli impianti dell'ex Ilva di Taranto. Arcelor Mittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato al Governo e alla prefettura di Taranto, il piano di «sospensione»...

Ex Ilva - Arcelor via il 4 dicembre Ricorso d'urgenza dei commissari : "ArcelorMittal conferma che esaurito il percorso previsto dall'art.47 il 3 dicembre, dal giorno successivo, quindi il quattro del mese, non sara' lei a proseguire il piano di spegnimento e spettera' all'amministrazione straordinaria". Lo afferma il... Segui su affaritaliani.it

Ilva - Mittal comunica sospensione al governo. Patuanelli : “Azienda ha vietato ispezioni ai commissari”. Procura di Milano apre inchiesta : ArcelorMittal Italia e ArcelorMittal Energy hanno comunicato a governo e prefettura di Taranto il piano di “sospensione” dell’attività dell’ex Ilva e delle centrali elettriche. La sospensione avverrà “con le modalità atte a preservare l’integrità degli impianti”. La comunicazione, inviata anche agli enti locali, è firmata dal gestore dello stabilimento, Stefan Michel R. Van Campe. Intanto, il ministro dello Sviluppo ...

Oggi tavolo al Mise sull'ex Ilva. Patuanelli accusa : "Mittal ha vietato le ispezioni ai commissari" : ArcelorMittal e i sindacati si incontreranno alle 15 al Mise per discutere del nodo Ilva per entrare nel merito della procedura di restituzione del personale dalla multinazionale dell’acciaio alle società dalle quali un anno fa lo aveva assunto.La procedura era già stata annunciata ai sindacati martedì sera della scorsa settimana a Taranto e notificata ai sindacati la mattina del giorno successivo, poco prima che i ...

Ex Ilva : sindacati Taranto - Am non può spegnere impianti senza coinvolgere commissari : Taranto, 14 nov. (Adnkronos) – Durante l’incontro con l’amministratore delegato di Arcelor Mittal Italia, Lucia Morselli, che ha illustrato il piano di fermata degli impianti, i sindacati dei metalmeccanici di Taranto, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, hanno ribadito “la propria contrarietà alla scelta assunta dalla multinazionale, ribadendo che non può lasciare uno stabilimento spento senza il coinvolgimento di Ilva ...

Ex Ilva : Commissari As - entro giovedì ricorso urgenza ex art.700 - no condizioni recesso : Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Potrebbe essere presentato entro giovedì prossimo al Tribunale di Milano, a quanto si apprende, il ricorso d’urgenza e cautelare, ex art.700, annunciato nei giorni scorsi dai Commissari straordinari dell’Ilva Sa. Con il ricorso i Commissari negano le ragioni addotte da ArcelorMittal per giustificare il recesso dall’affitto, preliminare all’acquisto, degli stabilimenti dell’Ex gruppo ...

Ex Ilva - i commissari al Tribunale di Milano : “Assenza scudo non concede il recesso”. Italia Viva presenta emendamento per reinserirlo : Non ci sono le condizioni giuridiche per il recesso e lo scudo penale non è una condizione che consente di uscire dal contratto firmato da ArcelorMittal con l’amministrazione straordinaria del gruppo Ilva. È questo il cuore del ricorso con urgenza e cautelare, ex articolo 700, che verrà presentato nei prossimi giorni al Tribunale di Milano dai legali dei commissari straordinari dell’acciaieria che fu della famiglia Riva. La ...

Ex?Ilva : trattativa in salita tra governo e Mittal. Commissari pronti a impugnare il recesso - Lunedì nuovo incontro con Conte : Resta alta la tensione sulle sorti dello stabilimento pugliese. E monta anche la preoccupazione tra i fornitori dell’ex Ilva che preparano la messa in mora della multinazionale dell’acciaio per le fatture scadute e non pagate, relative a prestazioni di lavoro nella fabbrica