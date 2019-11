Genoa – Infortunio Kouamè | l’ivoriano non molla | “sono stati abituato ad affrontare tutto

Genoa - infortunio Kouame : rottura del crociato - stagione finita : infortunio Kouame- stagione finita per Kouame, il quale ha riportato la rottura del legamento crociato. Tempi di recupero stimati in circa 6-7 mesi, dopo che il giocatore si sottoporrà ad intervento chirurgico. Tegola improvvisa e totale per il Genoa di Thiago Motta, il quale dovrà rinunciare all’attaccante rossoblù per l’intera stagione. Pandev, Favilli, Pinamonti e […] L'articolo Genoa, infortunio Kouame: rottura del ...

Infortunio Milik - nuovi fastidi per il polacco : a rischio per Napoli-Genoa : Infortunio Milik – Come se non bastasse il momento attuale, non arrivano buone notizie neanche dall’infermeria per quanto concerne il Napoli. Secondo quanto scrive ‘Il Mattino’ nella sua edizione online, infatti, è a rischio – per la sfida di questa sera contro il Genoa – la presenza dell’attaccante Milik. “Piove sul bagnato in casa Napoli – si legge – Perché Milik va verso il ...

Genoa - infortunio Criscito : il report medico sulle condizioni del difensore rossoblù : Il capitano del Genoa ha riportato un serio infortunio muscolare nel corso del match con il Milan, oggi il club rossoblù ha diramato l’esito degli esami Si profila un lungo stop per Mimmo Criscito, uscito anzitempo nel corso del match tra Genoa e Milan di sabato scorso, terminato con la vittoria dei rossoneri per 1-2. LaPresse/Tano Pecoraro Il capitano del ‘Grifone‘ è stato sottoposto ad esami medici che hanno evidenziato ...

Infortunio Criscito – Molto sfortunato il capitano del Genoa, la sua partita dura solo 10 minuti. Possibile problema muscolare per lui, che andando a contrastare Suso lamenta subito un problema chiedendo il cambio. Al suo posto entra Biraschi.