Ancora più basso il prezzo per Huawei P30 Lite su MediaWorld da oggi 16 novembre

Sindacati militari - più diritti in caserma vuol dire più trasparenza. Peccato non ci sia Ancora un dibattito serio : Qualche giorno fa ho trovato sugli scaffali di una libreria il saggio Per una polizia nuova. Il movimento per la riforma della Pubblica Sicurezza (Viella, 2019). L’autore, Michele Di Giorgio, collaboratore di ricerca presso le Università di Pisa e di Siena, regala al lettore un rigoroso studio sulla riforma della Polizia di Stato. La sindacalizzazione (con molti limiti) dei poliziotti partì dopo oltre un decennio di rivendicazioni interne. La ...

Previsioni meteo : non e' finita - al centro-nord maltempo Ancora piu' forte in arrivo : Neanche il tempo di tirare il fiato per l'attenuazione del ciclone mediterraneo che ha causato danni ingenti su vasta scala, soprattutto al centro-sud, che una nuova ondata di maltempo si appresta a...

Venezia - l’acqua sale Ancora : superato il metro e mezzo - seconda misura più alta nella storia : Maltempo a Venezia: continua a salire il livello dell'acqua nella laguna, peggiorato dallo scirocco che soffia sulla città nelle ultime ore. La stima per le 23 di questa sera è di un metro e settanta centimetri sopra il medio mare, la seconda misura più alta della storia.Continua a leggere

La sorella di Kim Rossi Stuart : "Mio figlio bipolare Ancora in carcere. È malato - non criminale : non ce la fa più" : “Giacomo l’ho visto ieri, resiste ma non ce la fa più. Non possiamo più tollerare che sia ancora lì devono dialogare il Serd (Servizi per le Dipendenze patologiche), il Cim (Centro igiene mentale) e Rebibbia. Il magistrato che segue Giacomo è sensibile e pronto a trovare una soluzione ma ancora la risposta non sta arrivando, io l’aspetto”. Sono le parole di Loretta Rossi Stuart, sorella ...

Google Chrome sarà presto Ancora più veloce e versatile grazie ai nuovi strumenti : Gli sviluppatori web avranno sempre più lavoro da fare per ottimizzare i propri siti per Google Chrome grazie ai nuovi strumenti e al nuovo "Almanacco-guida" disponibili, ma il risultato sarà un'esperienza utente più veloce, l'integrazione di applicazioni web sempre più potenti ed una migliore gestione della privacy. Anche Google ci sta mettendo la sua, concentrandosi finalmente sul miglioramento dell'utilizzo della RAM. L'articolo Google ...

Salvini Ancora shock contro Balotelli : “gli italiani hanno problemi più gravi - non è un modello” : Mario Balotelli? “Se lei mi vuole far dire che è un esempio dentro e fuori dal campo, dico di no. Difendo il suo diritto a giocare tranquillamente ma penso che gli italiani abbiano problemi ben più gravi”. Sono le nuove dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini a “Non è l’arena”. “Balotelli o la signorina Carola (Rackete, la capitana della Sea Watch)….gli italiani penso abbiano altri ...

Dopo l’hamburger Mc Donald’s di 10 anni fa - ecco le FOTO di quello più vecchio in assoluto (e Ancora intatto) : L’età di questo hamburger acquistato al Mc Donald’s è strabiliante: ha 24 anni. Ed è intatto. E’ stato acquistato nel lontano 1995. Almeno così dicono i due ragazzi australiani che lo hanno conservato per tutto questo tempo in una scatola di legno, nel suo involucro, e lo hanno riaperto cinque anni fa, esattamente 20 anni Dopo l’acquisto. A fare questo strano esperimento sono stati due australiani, Eduard Neetz e Casey ...

Case Ancora più sicure e intelligenti con le nuove feature per il Nest Guard e l’Hub Max : Il Google Nest Guard può percepire la rottura di un vetro grazie ai microfoni mentre l'Hub Max percepisce la presenza di un utente grazie agli ultrasuoni L'articolo Case ancora più sicure e intelligenti con le nuove feature per il Nest Guard e l’Hub Max proviene da TuttoAndroid.

Col digitale cambiano i mestieri più richiesti. Ma i professionisti sono Ancora pochi : di Laura Quarà * La trasformazione digitale rappresenta un evento epocale e può contribuire a migliorare i prodotti e servizi di un’azienda, creando un vantaggio competitivo rispetto ai competitors. Non rientrando molte competenze nei “mestieri tradizionali” le aziende dovranno acquisire queste risorse dal mercato del lavoro, ma i professionisti digitali non sono facilmente reperibili perché la domanda è elevata rispetto ad un’offerta ...

La Supercoppa Italiana verrà giocata Ancora in Arabia Saudita - ma senza più limitazioni per il pubblico femminile : Juventus e Lazio giocheranno la Supercoppa Italiana il prossimo 22 dicembre al King Saud University Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, come previsto dall’accordo tra la Lega Serie A e l’autorità sportiva Saudita per l’organizzazione di tre edizioni della coppa

Cori Balotelli - Ancora vergogna dal capo ultrà del Verona : “E’ più stupido che negro” [FOTO] : Una vergogna. Questo e nulla più. Non c’è molto altro su cui discutere. La questione relativa ai Cori contro Balotelli è decisamente sfuggita di mano al capo ultrà del Verona, Luca Castellini. Lui stesso che, in un’intervista, ha definito “pagliacciata” il gesto dell’attaccante del Brescia di lanciare il pallone verso la tribuna. Cori contro Balotelli, capo ultrà Verona: “E’ un giocatore finito e ha fatto una ...

Barcellona - un’altra aggressione sessuale derubricata ad abuso. E ora la Spagna scivola Ancora di più : Molto si è discusso, anche in Italia, della sentenza dell’Audiencia di Barcellona sulla Manada, il branco di giovani che a Manresa, agglomerato industriale alle porte del capoluogo catalano, ha consumato reati sessuali in uno squallido opificio dismesso su una ragazzina di appena 14 anni. Nella sentenza del tribunale si è ha affermato il seguente sillogismo: se la vittima dell’atto era incosciente, chi ha agito non ha esercitato né ...

La terra trema Ancora : 5.1 della scala Richter. Gli esperti : “La scossa più forte da anni” : La Bosnia viene sconvolta da un potentissimo terremoto. Siamo a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, a una profondità di 5 km: questo è l’epicentro del sisma in Bosnia. La magnitudo è stata di 5.1 ed è stata avvertita anche in Serbia e Croazia. Come riferiscono i media regionali, la scossa è stata avvertita distintamente anche a Sarajevo e Tuzla. Si tratta, osservano i media, del terremoto più forte registratosi in ...