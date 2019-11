Venezia sommersa | polemiche sull' uso del Mose San Marco chiusa | serrande abbassate

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) L’emergenza anon è ancora finita e la città ancora teme le maree e gli effetti dell’acqua alta. Con l’attesa di un nuovo picco dietro l’angolo. Intanto, tra il lavoro della Protezione Civile e delle istituzioni per limitare i danni, non mancano, ovviamente le. Come quella del sindaco di Chioggia che afferma: “Ho chiesto che venisse utilizzato ilalla vigilia dell’acqua alta eccezionale di martedì notte ma i Commissari hanno detto no”. Il primo cittadino, Alessandro Ferro, fa sapere che la giustificazione dei Commissari del ConsorzioNuova è stata che “ilnon è stato collaudato, quindi non può essere utilizzato”. Peraltro i Commissari avevano previsto dei test il 21 e il 24 ottobre, poi annullati per alcune vibrazioni sospette riscontrate nelle ...

