Sindacati | appalti pulizie Cotral | stop a tagli salari

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – “In data odierna presso l’Ispettorato del Lavoro di Roma si e’ tenuto il quarto incontro per la gestione del cambio appalto del servizio di pulizia e igiene ambientale presso la committenzaSpa. Durante il confronto le societa’ Roma Multiservizi assieme alla partner Rekeep Spa hanno ribadito l’indisponibilita’ a procedere all’assunzione dei lavoratori, mantenendo le stesse condizioni economiche e retributive questo ad un giorno dalla partenza del servizio, per imprecisate cause legate ad una paventata riduzione del canone da parte della committenza che invece smentisce categoricamente quanto affermato dalle aziende subentranti nell’appalto”. Cosi’ in una nota Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltrasporti di Roma e del Lazio, che “hanno stigmatizzato tale atteggiamento ritenendolo di totale ed immotivata ...

romadailynews : #Sindacati: appalti pulizie Cotrali, stop a tagli salari: #Roma – “In data odierna presso l… - Agenparl : APPALTI PULIZIA SCUOLE, DAL 19 AL 22 #Novembre PRESIDI E MOBILITAZIONI IN TUTTA #Italia. IL 19 A ROMA LA CONFERENZA… - LeSamoura3 : RT @SperatiGianca: Vorrei sapere se conoscete camerati che si occupano di sindacati, lavoro, contrattazioni ecc, che fanno lotte sui posti… -