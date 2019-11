LIVE Nadal-Tsitsipas | Atp Finals 2019 in DIRETTA | 6-7 | il greco conquista il primo set al

Fonte : oasport

(Di venerdì 15 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-7 Stefanosilset al tie-break dopo 58 minuti di gioco.è costretto alla rimonta per restare vivo nelle ATP. 4-7SET PER! 4-6 Lungo di poco il rovescio in recupero di. Due set point per! 4-5sbaglia con il rovescio. 4-4sfonda con il dritto. 3-4 Arriva l’errore di dritto anche di. 2-4 Lungo il rovescio di. 2-3 Brutto errore di dritto dello spagnolo. 2-2 Volée incrociata di. 2-1 Prima vincente del. 1-1 Vincente dicon il dritto. 0-1 Lungo il dritto di Rafa. 6-6 SI VA AL TIE-BREAK! 40-15 Prima vincente di. 30-15 In rete il rovescio di. 15-15 Meraviglioso vincente di dritto di. 6-5chiude il game con un ace di seconda. 40-15 Si ferma sul nastro il rovescio di. 30-15 Lungo ...

zazoomnews : LIVE Nadal-Tsitsipas Atp Finals 2019 in DIRETTA: spagnolo obbligato a vincere per sperare nella semifinale -… - zazoomblog : LIVE Nadal-Tsitsipas Atp Finals 2019 in DIRETTA: spagnolo obbligato a vincere per sperare nella semifinale -… - Matt_Orlandi : LIVE #Nadal - #Tsitsipas, diretta e risultato in tempo reale #AtpFinals Londra 2019: inizio ore 15.00 @_SuperNews_ -