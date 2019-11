Le proteste in Libano sono sempre più forti

Le proteste in Libano non si fermano : Nonostante l'approvazione di alcune riforme e le dimissioni del primo ministro Saad al-Hariri: il paese è attualmente senza un governo

In Libano è stato ucciso un manifestante - il primo dall’inizio delle proteste : Un funzionario locale di un partito politico libanese è stato ucciso martedì a Beirut dai militari che stavano cercando di farsi spazio in una strada chiusa dai manifestanti antigovernativi: l’uomo è la prima persona uccisa nelle recenti proteste in Libano,

Libano - il premier Saad Hariri ha rassegnato le dimissioni. Decisive le proteste di piazza delle ultime settimane : Il primo ministro libanese, Saad Hariri, ha rassegnato le dimissioni. La notizia, circolata nelle ultime ore dopo che era stato ufficializzato un suo discorso alla tv, è stata confermata dal premier in persona. “Sto andando al palazzo Baabda per consegnare le mie dimissioni nelle mani del presidente Michel Aoun’’, ha dichiarato dopo aver tentato, invano, di frenare le proteste contro corruzione e carovita, presto trasformatesi in ...

Libano - Hariri verso le dimissioni dopo due settimane di proteste. Atteso annuncio del premier : Il premier libanese, Saad Hariri, verso le dimissioni del governo, che potrebbero essere annunciata tra oggi e domani. Lo riferiscono diversi media locali, tra cui la tv Lbci, che citano fonti vicine al premier. La decisione arriva dopo 12 giorni di proteste in tutto il Paese contro l'aumento delle tasse e la corruzione della classe politica. Intanto è Atteso per le 15 ora italiana, le 16 in Libano, un discorso di Saad Hariri. Secondo quanto ...

Libano - settimo giorno di proteste : scendono in piazza i militari. Drone israeliano cade oltreconfine - Hezbollah : “Abbattuto da noi” : Il settimo giorno di proteste contro carovita e corruzione, presto trasformatesi in manifestazioni antigovernative, in Libano si è aperto con l’intervento dei militari di Beirut per riaprire le principali strade bloccate dai manifestanti in tutto il Paese. Si tratta della prima volta, dall’inizio delle tensioni, che l’esercito scende in strada, dopo gli scontri tra manifestanti e polizia che, al momento, hanno causato due morti ...

Al fondo delle proteste in Libano e Iraq c'è una disconnessione rabbiosa con l'Iran : Per anni abbiamo accettato una versione molto semplice a proposito dei giovani sciiti in medio oriente. Sono attratti, specie quelli che vivono in povertà e sono moltissimi, dal regime khomeinista dell’Iran, che per loro è una guida politica, un punto di riferimento spirituale e spesso anche un cent

Il governo del Libano ha approvato alcune riforme economiche per provare a fermare le proteste degli ultimi giorni : Lunedì il primo ministro libanese Saad Hariri ha annunciato che il suo governo ha approvato una serie di riforme economiche con l’obiettivo di fermare le violente proteste che vanno avanti da cinque giorni nel paese. Le proteste sono iniziate giovedì sera dopo che