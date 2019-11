Fdi | mancano 2mila Vigili | Raggi deve indire bando e assumere idonei

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – “Il Campidoglio a guida 5 stelle non puo’ continuare a restare sordo senza dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini e del corpo della Polizia di Roma Capitale che purtroppo e’ carente di oltre 2 mila unita’ rispetto alla pianta organica visto che le recenti assunzioni sono andate a compensare queiche sono andati in pensione. Con la recente approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana, tra l’altro, sono state attribuite ulteriori incombenze alla polizia locale che, qualora potesse disporre di altri, potrebbe far svolgere meglio i servizi, specialmente quelli relativi al controllo del traffico oltre che di polizia amministrativa in settori in cui purtroppo occorrerebbe intervenire quali quelli attinenti al commercio abusivo, alle frutterie ed agli autolavaggi. Invitiamo l’amministrazione grillina a procedere ...

