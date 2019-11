E' allarme massimo a Venezia | la sirena è suonata 4 volte

Fonte : agi

(Di venerdì 15 novembre 2019) Sale l'apprensione e la tensione tra i cittadini distamattina per l'arrivo annunciato di un nuovo picco di acqua alta. La). La marea è salita a quota 140 cm., ma per le 11,20 il Centro di monitoraggio delle maree ha previsto 155-160 centimetri, mentre il vento di scirocco è dato in rinforzo. Piazza San Marco ormai è quasi inagibile anche per quelle persone che sono dotate di stivali alti fino alle cosce. I Dipendenti del Comune stanno rimuovendo le passerelle che con l'acqua a questo livello comincerebbero a galleggiare creando anche problemi per la sicurezza. Da martedì sera la città lagunare è messa in ginocchio dall'acqua alta che tra il 12 e il 13 novembre ha toccato i 187 centimetri. La Basilica di San Marco è stata inondata due- la sesta volta in 1200 anni - mentre sull'isola ...

