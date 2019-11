Cucchi | 12 anni ai carabinieri Ora Stefano riposerà in pace

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Tiziana Paolocci Omicidio preterintenzionale per due militari, un terzo assolto. Il generale Nistri: «Hanno tradito i nostri valori» Fu omicidio preterintenzionale. Ci sono voluti diecie otto processi per arrivare a sollevare il velo sul caso. E c'è voluta la forza di una sorella disperata, Ilaria, che si è battuta come un leone insieme alla famiglia, muovendosi a tentoni tra depistaggi e bugie, architettati ad arte, per coprire la responsabilità della morte di, arrestato il 15 ottobre del 2009 per droga e morto una settimana dopo al Pertini. Ieri, una dopo l'altra, sono arrivate due sentenze importanti per ricostruire il puzzle della tragedia. I giudici della prima Corte d'Assise di Roma, presieduta da Vincenzo Capozza, hanno stabilito che il trentunenne morì in conseguenza del pestaggio subito dopo l'arresto nella caserma della Compagnia Casilina e ...

TgLa7 : I due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel pr… - redazioneiene : Caso #Cucchi, condannati a 12 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri che lo hanno pestato in caserm… - SkyTG24 : Caso #Cucchi, la sentenza: 12 anni ai carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro -